Ministro de Transportes no hará “cacería de brujas” en las calles contra choferes de plataformas

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, dijo este viernes que él y otros funcionarios de la institución están trabajando fuertemente en alistar un proyecto de ley que pondría en regla a los choferes de plataformas tecnológicas como Uber.

El jerarca espera que la iniciativa esté lista para enviarla a la Asamblea Legislativa en un mes y medio.

Otra vez Atim Roper se fue pollo con un saludo malicioso

La idea del proyecto de ley es poner en regla a los choferes de las plataformas. Foto: AFP. (BEN STANSALL/AFP)

Presidente del Colegio de Economía: “Cuide cada cinco porque el país no va a mejorar en lo que resta del año”

Ante la consulta de si mientras tanto hará operativos para detener a los conductores que andan trabajando de forma ilegal, Amador dijo lo siguiente:

“A nivel de operativos yo no puedo decir que no voy a hacer operativos, porque la ley no está regularizando a los que están trabajando en la plataforma, ahora, eso tampoco significa que yo voy a hacer una cacería de brujas en las calles porque se están ganando su dinero”, explicó.

El ministro confía que cuando envíen el proyecto a los diputados, ellos le darán un tramite prioritario porque sabe de la urgencia que tiene el país de bajar el desempleo.