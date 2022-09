Ministro del MOPT enfrenta dos denuncias: Fiscalía confirma el caso

El ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Luis Amador Jiménez, enfrenta en estos momentos dos denuncias por el tema de la revisión técnica vehicular.

“La Fiscalía General confirmó que, el pasado 12 de agosto, una persona presentó una denuncia escrita en contra del ministro de Obras Públicas y Transportes, por la presunta comisión de múltiples ilícitos, a raíz de la gestión promovida para otorgar el permiso de uso en precario de la revisión técnica. Dicha denuncia fue incorporada al expediente 22-000059-0033-PE, en la que se investiga el presunto delito de abuso de autoridad”.

El ministro asegura que contrademandará a quienes lo tienen demandado. (Albert Marín)

“El caso está en una etapa que es privada, por lo que no es posible dar mayores detalles, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal”, nos explicó la Fiscalía.

“No conozco a fondo la denuncia, de hecho, es la segunda denuncia penal presentada, por eso justamente es que muchos costarricenses no se meten en política, porque hay gente temeraria que presenta denuncias, que son testaferros de empresas o grupos con interés que al ver que sus intereses son tocados optan por meter presión de esta manera”.

“A mí, al final de cuentas, esto ni me inmuta y pueden presentar las denuncias que correspondan porque tengo la conciencia muy tranquila de que se ha actuado de la manera correcta, en el interés del público, el interés y el bienestar de Costa Rica”, asegura el ministro Amador.

La primera denuncia es para que se investigue si el ministro cometió el delito de abuso de autoridad y la segunda es para que se compruebe si cometió el delito de prevaricato, incumplimiento de deberes y falsedad ideológica.

Las denuncias por el proceso que se dio para elegir la empresa que hará la revisión técnica vehicular en el país. (Albert Marín)

La denuncia del 12 de agosto la puso el abogado Miguel Jiménez Cerros, quien considera que el permiso dado a la empresa alemana Dekra para hacer la revisión técnica vehicular en nuestro país, afecta a los costarricenses.

Dentro de sus puntos para demandar, Jiménez considera que el proceso de selección para el nuevo encargado de la revisión vehicular tuvo que ser llevado por la Junta Directiva del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), ya que le toca por ley, pero el MOPT no tomó en cuenta a esa directiva a la hora de tomar la decisión.

“Le he indicado a mis abogados que toda denuncia penal temeraria, como esta, estaremos presentando una denuncia de regreso contra las personas, los testaferros que están actuando, para que empiecen a escarmentar un poco y dejen de prestarse para estos juegos”.

El tema de la revisión técnica vehicular se complicó totalmente a partir del pasado 8 de mayo. (Albert Marín)

“Lo que uno no entiende finalmente es por qué Costa Rica no se desarrolla y se supera, y ahí se da cuenta uno que es por la falta de madurez política y por el juego del serruchapisos que existe de manera extendida en el país y por el dominio y control de grupos políticos y económicos que intentan manejar a la administración pública como sus títeres”, aseguró el ministro.

El proceso para elegir a la empresa que le dará al país la revisión técnica vehicular terminó con Dekra siendo escogida, elección que se le anunció al país el pasado 24 e agosto. Aquí la bronca que se armó fue que Dekra no quedó de primera en el proceso sino de segunda, la que se ganó más punto fue la sueca Opus Group, que de inmediato apeló.

La Contraloría General de la República le rechazó la apelación, porque lo que se le dio a Dekra fue un permiso en uso de precario (o sea, por un tiempito). Cosevi confirmó que hay otras apelaciones haciendo fila ante el MOPT.

Sobre la advertencia de demandar que hizo el ministro del Mopt, el abogado Jiménez Cerros, nos dijo: “Dicen que sabe mucho de arquitectura, pero no sabe nada de leyes. Quiere apantallar a todo el mundo con frases y actos populistas.

“No tengo ningún problema de enfrentar una demanda por este tema, no ve que yo no estoy pidiendo un solo cinco, lo que me preocupa son las demandas grandes que harán las empresas que no son Dekra por el proceso de selección y eso se pagará con el bolsillo de todos los ticos”.