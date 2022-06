Ministros ganarán al mes ¢2,6 millones y los viceministros ¢2,5 millones

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunció que le aumentó el salario a los ministros a ¢2.600.000 mensuales y a los viceministros a ¢2.500.000

El presi hizo la noticia oficial este 15 de junio después del Consejo de Gobierno (desde Casa Presidencial), asegurando que hará un decreto ejecutivo para ambos aumentos que son de más de un millón de colones.

Chaves firmará el decreto para los aumentos de ministros y viceministros. Foto Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“Lo que estoy haciendo es rectificando el hecho de que en los últimos 12 años los salarios base han estado congelados. No me parece apropiado y creo que la mayoría debe tener claro que no se vale que un jerarca que tiene responsabilidades administrativas y legales, gane un 30% menos que sus subalternos”, explicó el presidente.

La expresidente Laura Chinchilla (2010-2014) tomó la decisión de congelar los salarios de ministros y viceministros en ¢1.357.000 y el del viceministro en ¢1.302.650.

Las dos administraciones siguientes, la de Luis Guillermo Solís (entre 2014 y 2018) y Carlos Calvarado (2018 y 2022), se encargaron de meterle la chayotera a los decretos ejecutivos que correspondían para dejar congelados esos salarios.

Chaves aseguró que equilabrar los gastos habrá reducciones en las planillas de los ministerios. Eso sí, los ministros que no tienen un puesto legalmente establecido, como el ministerio del Deporte, no tendrán aumento.

“Cumplimos con todos los requisitos de ley y creo que estamos haciendo lo correcto. Eso no va a disparar el déficit fiscal”, dijo Chaves.

En el Consejo de Gobierno estaba presente el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, quien aclaró que sí hay espacio para los aumentos porque existen plazas en los ministerios que no se han llenado y eso les da aire para poder presupuestar los aumentos.