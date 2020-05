Esta afirmación es falsa: Los antibióticos no funcionan contra los virus, solo funcionan contra infecciones bacterianas, por lo que no deben utilizarse como medio de prevención o tratamiento. Con antibióticos no se curará la infección ni se evitará el contagio a otras personas. Los antibióticos en cambio, cuando se usan inadecuadamente, pueden causar reacciones dañinas y generar la resistencia de las bacterias.