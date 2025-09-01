Nacional

Mónica Cortés, la tica que se hace llamar “La Faraona” y baila como toda una estrella

Mónica Cortés es vecina de Heredia y contagia alegría con su canto y sus bailes. Su admiración por Lola Flores la inspiró a adoptar el nombre de “La Faraona”

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas
Héroes anónimos
Mónica Cortés es vecina de Heredia. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Mónica Cortés, más conocida como “La Faraona”, es una figura inolvidable para quienes frecuentan el parque central de Heredia.

Con su energía arrolladora, su amor por el arte y su carisma natural, esta tica se roba todas las miradas cada vez que canta y baila al ritmo de la música que lleva en el corazón.

LEA MÁS: Trabaja de día y de noche: el enorme sacrificio de una mamá cubana por su hijita

La Teja anduvo por la provincia de Heredia, específicamente, por el parque central, y se topó con esta encantadora señora, quien no solo canta con una voz melodiosa, sino que también baila con una gracia que contagia a todos los que la rodean.

LEA MÁS: Héroes anónimos: Querido cuidacarros: “Si no me gano nada en el día, no como”

Héroes anónimos
Cortés canta y baila en el parque de Heredia. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
Héroes anónimos
Mónica Cortés tiene mucho talento. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

LEA MÁS: https://www.lateja.cr/teleguia/imperdibles/heroes-anonimos-querido-cuidacarros-si-no-me-gano/QV5DLQPTOFDXLJZDI3PSJUI3QM/story/

Doña Mónica nos contó que su apodo nació de la profunda admiración que siente por la icónica artista española Lola Flores. Inspirada en su fuerza, elegancia y estilo, decidió bautizarse como “La Faraona”, un nombre que le calza perfecto, no solo por el cariño que le tiene a Lola, sino también por la actitud, el porte y la entrega con que se gana al público cada vez que canta y baila.

Quienes la conocen coinciden en algo: Mónica tiene el don de hacer sentir bien a todo el mundo. No importa si se trata de un transeúnte casual o alguien que la ve a diario, su presencia irradia buena vibra, alegría y calidez cada vez que regala un poco de su talento.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
mónica cortésla faraonahéroe anónimo
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.