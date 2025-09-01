Mónica Cortés, la tica que se hace llamar “La Faraona” y baila como toda una estrella

Mónica Cortés, más conocida como “La Faraona”, es una figura inolvidable para quienes frecuentan el parque central de Heredia.
Con su energía arrolladora, su amor por el arte y su carisma natural, esta tica se roba todas las miradas cada vez que canta y baila al ritmo de la música que lleva en el corazón.
La Teja anduvo por la provincia de Heredia, específicamente, por el parque central, y se topó con esta encantadora señora, quien no solo canta con una voz melodiosa, sino que también baila con una gracia que contagia a todos los que la rodean.
Doña Mónica nos contó que su apodo nació de la profunda admiración que siente por la icónica artista española Lola Flores. Inspirada en su fuerza, elegancia y estilo, decidió bautizarse como “La Faraona”, un nombre que le calza perfecto, no solo por el cariño que le tiene a Lola, sino también por la actitud, el porte y la entrega con que se gana al público cada vez que canta y baila.
Quienes la conocen coinciden en algo: Mónica tiene el don de hacer sentir bien a todo el mundo. No importa si se trata de un transeúnte casual o alguien que la ve a diario, su presencia irradia buena vibra, alegría y calidez cada vez que regala un poco de su talento.