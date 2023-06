Mopt reabre servicio que había cerrado durante la pandemia

¡Regresó! Después de que la pandemia los cerrera por completo, la Dirección General de Educación Vial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) confirma este lunes 19 de junio que volvió el curso teórico de manejo exclusivo para sordos.

Al igual que el práctico, el curso se da 100% en el Lenguaje de Señas Costarricense (Lesco).

El curso téorico se da 100% en Lesco. (Cortesía)

Si usted que nos lee es sordo o tiene algún familiar o amigo que lo es y desde hace tiempo viene picado con sacar su licencia de conducir, por favor dígale que se abrirá otro curso, del 10 al 14 de julio próximo, en la sede de Liberia.

Los interesados deben estar atentos pues la matrícula se abrirá durante esta semana.

Las citas se logran en la página de Educación Vial: https://servicios.educacionvial.go.cr/Formularios/MatriculaPruebaPractica o a través del número 9000-626356 (esta llamada tiene un costo por minuto).

Clases

“Se impartirá un curso por la mañana y otro por la tarde, por lo que se abrirán 40 espacios ya que los grupos deben ser pequeños para facilitar la atención adecuada a cada persona durante la capacitación.

“El curso es de asistencia obligatoria, se imparten las clases de lunes a jueves y el viernes se aplica la prueba. Se reitera que faltar a una sola sesión, implica reprobar”, recordó el MOPT.

También, es muy importante recordar que, para poder realizar la matrícula, se debe contar con las credenciales activas para ingresar al sistema (usuario y contraseña) y tener el pago del entero que es de ₡5.000 e incluye el curso y la realización de la prueba.

Si no tiene las credenciales o no ha cancelado el entero para el día que se habiliten los espacios, no podrá matricular.