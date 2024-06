Morada ayudará a su mamá a cuidar su salud con promo de La Teja y Münkel

Ganadora del código Teja le dará el premio a su mamá (Cortesía)

A una fiel familia lectora de La Teja, la buena suerte la volvió a sorprender y este sábado 22 de junio ganaron una tarjeta de regalo con 200 dólares (poco más de 105 mil colones) canjeables en cualquiera de las más de 43 sucursales que Ópticas Münkel tiene en todo el país.

Se trata de Patricia Jiménez Scott, lectora de La Teja, quien ayudará a otra, su amada mamá, a quien no le puede faltar informarse con nosotros.

“Mi mamá es la que compra La Teja todos los días, es una adulta mayor, entonces no maneja mucho el internet, por lo que me pide que se la active. Justamente, ayer me estaba diciendo que necesitaba cambiar de anteojos; el sábado íbamos a ir a una óptica, pero me dijo que la activara y por la tarde nos llamaron. No nos imaginamos qué iba a pasar”, contó sorprendida.

Hace un año y medio ella activó el código a nombre de su madre y salió ganadora y el premio fue para ella. Ahora fue al revés y usarán la tarjeta de regalo para los anteojos para su mamá.

“Ella está superbién, pero los ocupa para leer porque, como no usa internet, compra La Teja todos los días del año, no toma café si no es con La Teja a la par. Yo la leo en forma digital, estoy afiliada al canal de WhatsApp”, explicó la vecina de Barrio Cuba.

Jiménez es morada, por eso su sección favorita es deportes, y ya ha ganado entradas con La Teja más de una vez, mientras que su madre ama las recetas.

Ambas seguirán en todas con nosotros y activando el código Teja.