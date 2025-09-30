Motociclistas: mejor ni salgan de casa sin esto tan sencillo porque podría costarles una enorme multa

Motociclistas: ¡no salgan de casa sin el chaleco reflectante! (Alonso Tenorio)

Si usted es motociclista, es mejor que ni salga de la casa sin este artículo tan sencillo, pero obligatorio, porque le pueden hacer una multa de ¢61.000.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) hizo un recordatorio importante y, como dicen que en guerra avisada no muere soldado, mejor tome en cuenta el dato para evitar dolores de cabeza.

“Entonces, si va en moto sin ropa reflectante, como un chaleco, una cinta, una jacket... se le multa, lo cual le debe molestar, porque son ¢61.000 que cuesta ganárselos. Pero todavía más importante, el portarlo contribuye a que usted sea más visible", detalló el MOPT.

Pero ahí no termina el recordatorio, si usted viaja en carro y cree que esa información no tiene nada que ver con usted, está muy equivocado.

La Ley de Tránsito especifica que también los choferes de carro deben andar chaleco reflectante en el vehículo y que deben ponérselo si tienen algún problema con el chuzo y deben bajarse de él.

No se la juegue porque la multa es de 61 mil colones. (Alonso Tenorio)

“En el caso de los otros vehículos, el chalequito hay que ponérselo cuando se baja a realizar una reparación o tras un accidente. Puede llevarlo en cualquier parte del automotor, pero mejor a mano, porque si lo tiene en la cajuela y lo golpean por detrás, quizás no lo pueda sacar”, agregó el Ministerio.

En el caso de la multa para los choferes de carros que no porten ese chaleco, es de ¢26.000. Es cierto que es menor que la multa para los motociclistas, pero esa plata a nadie le sobra, así que mejor échele el famoso chaleco al carro para que siempre lo ande a mano.