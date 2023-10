Motociclistas piden enterrar lo que catalogan como una “majadería” del ministro de Seguridad

Decenas de motociclistas marcharon en caravana para pedir ayuda a los diputados. Foto: Eduardo Vega. (Eduardo Vega)

Un grupo de motociclistas se reunió este domingo frente a la estatua de León Cortés, en La Sabana, y desfiló en una caravana hasta la plaza de la Democracia para hacer un pedido muy especial.

Los participantes llegaron hasta la Asamblea Legislativa y ahí los atendió la diputada Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quien los escuchó y recibió varios documentos que ellos llevaban.

Eduardo Murillo, uno de los dirigentes de la actividad, explicó que lo que piden los motociclistas es que de una vez por todas se “entierre” el proyecto de ley que impulsa el ministro de Seguridad, Mario Zamora, el cual pretende que quienes viajen en moto porten un casco y un chaleco con el número de placa, esto para luchar contra la criminalidad.

Los motociclistas dicen que la insistencia del ministro de Seguridad ya es una majadería. Foto: Eduardo Vega. (Eduardo Vega)

“Nosotros lo que estamos pidiendo es que este expediente no sea revisado y que no lo vuelvan a meter. Creemos que de parte del señor ministro de Seguridad (Mario Zamora), esto es una majadería, ya que tenemos diez años de estar peleando por el mismo proyecto, el cual se ha demostrado que nace sin pies ni cabeza, no tiene validez, no tiene fuerza, no tiene presentación y no es bueno para el motociclismo de Costa Rica.

“El señor ministro dijo a la prensa que el proyecto iba a ser retirado porque la corriente legislativa no estaba a favor y eso es porque nosotros nos hemos dado a la tarea de conversar con los diputados, para hacerles ver que no servía. Él dijo que lo iba a retirar para revisarlo y luego volverlo a presentar.

“No podemos seguir en esta majadería y en esta necedad con un proyecto al que él dice le revisará un par de cosas, este proyecto no tiene un par de cosas mal, es todo lo que está mal, es dañino para la economía de Costa Rica... Es obsoleto, informal y estamos pidiendo que los padres de la patria lo entierren, lo desaparezcan de una vez por todas”, manifestó el dirigente.