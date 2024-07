Muchacho de 12 años es un crack jugando ajedrez y hoy les da clases a sus compañeros de colegio

Matías Calderón es un joven de 12 años apasionado por el ajedrez y les da clases a sus compañeros de colegio. Cortesía.

A sus 12 años, Matías Calderón es un crack jugando ajedrez y su pasión por este deporte de estrategia lo ha llevado a competir a nivel local, pero también le encanta darles clases a sus compañeros de colegio.

Matías es vecino de Los Guido, en Desamparados, y cursa el sétimo año en el Colegio Técnico Profesional José Albertazzi Avendaño. Este muchacho se dejó atrapar por las figuras del rey, la dama, los alfiles, los caballos, las torres y los peones, y quiso explorar este universo, para avanzar hasta derrotar al adversario y decirle... ¡Jaque mate!

Se enamoró del ajedrez a los 7 años, cuando vio jugar a su primo Anderson y, desde ahí, comenzó a hacerle preguntas sobre el tablero, las diferentes piezas que lo componen y, por su cuenta, se dedicó a investigar cómo se juega. A partir de ese momento, su mamá le buscó unas clases gratis, en Sarapiquí, Heredia.

Al tiempo, su familia se fue a vivir a San José y, a los 10 años, Matías ya formaba parte del equipo del Comité Cantonal de Deportes de San José. Su disciplina y buen rendimiento le ayudaron a clasificar a Juegos Deportivos Nacionales, pero también ha participado en otras competencias.

“Lo que más me gusta del ajedrez es que se requiere de mucha estrategia para derrotar al oponente y me ayuda a trabajar la mente. En este momento compito en la categoría U-15 y lo que más deseo es aumentar puntos en el rating, porque eso me ayudará a participar en competencias internacionales.

“En este momento estoy en la posición 1.600, y quiero mejorar para ayudar a las futuras generaciones. El ajedrez ya es parte de mi vida, todos los días le dedico entre una y dos horas para practicarlo y, además, en el colegio formo parte de los profesores y les enseño a compañeros de sétimo. También me han buscado muchachos de octavo y noveno. A los más grandes les llama la atención que a mi edad sepa jugarlo”, dijo este jovencito.

Todos los días, Matías practica para ser un mejor ajedrecista. Cortesía.

Beneficiado. En este momento, Matías forma parte de un programa llamado Edunámica, en el que participa en talleres de programación, astronomía y matemáticas y, además, esta fundación le da una beca por ser un estudiante bien pilas. “Poco a poco va aprendiendo de programación y nos dan un aporte económico, con el que me ayudo a pagar las competenecias de ajedrez y suplir otros gastos del día a día y eso se lo dan por ser un buen estudiante”, afirmó su mamá.

Disciplina

La mamá de Matías, doña Dayana, recordó que en su casa siempre han habido juegos de mesa y cuando su niño comenzó a mostrar interés en el ajedrez, no lo dudó para conseguirle uno.

“Matías es muy disciplinado, le encanta jugar y por medio de la competencia siento que tiene buenas actitudes. Ha sido un buen competidor, el ajedrez le ayuda a tener el control de sus emociones, es un estudiante responsable, le gusta estar pendiente de nuevas cosas, de la tecnología, anda viendo qué aprende, le gusta jugar y ayudar a los demás”, afirmó.

Este deporte lo ha enseñado a ser más disciplinado y a tener control de sus emociones. Cortesía.

Este adolescente tiene un hermano menor, Thiago, quien a sus 8 años ya quiere jugar ajedrez, por lo que se apoya en Matías para aprender poco a poco. Todas las semanas, este muchacho se desplaza a Plaza Víquez para practicar y entre semana, se prepara de forma virtual.

“Cuando entró al colegio se enteró de que en la biblioteca había un ajedrez y, lógicamente, aprovecha cuanto tiempo tiene para practicar. Además, otros muchachos vieron que tiene talento y así comenzó a dar clases. En el colegio formaron un equipo y él es uno de los integrantes”, expresó.

Matías le enseña a jugar ajedrez a su hermano menor Thiago. Cortesía.

Reconocimientos

Matías tuvo su primera experiencia en Juegos Deportivos Nacionales el año pasado, en donde obtuvo 3 medallas de oro y una de plata. Este año no logró meterse en el equipo josefino para participar en las justas que se llevan a cabo en Nicoya, Guanacaste.

Por otro lado, en el 2022 ganó una competencia por equipos y en este 2024 se dejó la presea de bronce en el campeonato nacional y consiguió la medalla en la categoría impares.

“Hace dos años se ubicó entre los 10 mejores competidores a nivel de Centroamérica, y también participó en una competencia internacional, pero la hizo de forma virtual. Cuando sea más grande quiere ser profesor de ajedrez e impartir clases particulares”, añadió su madre.

En un futuro, Matías desea seguir aprendiendo sobre programación, pues desea ser ingeniero en sistemas y le encantan las ciencias y aprender datos curiosos.

“Me sorprende lo que hace, me siento orgullosa de él, no sólo por el hecho de lo que hace, sino porque se esfuerza. Hemos enfrentado una serie de dificultades y, pese a todo, no se rinde, cada día desea aprender más, tiene mucho potencial y sé que puede llegar alto”, afirmó emocionada su mamá.