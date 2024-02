Muchacho indígena causa admiración en redes sociales por su felicidad al ingresar a la UNA

Julio Jiménez se mostró muy contento. captura

Un joven indígena, llamado Julio Jiménez, se ha vuelto viral en las útimas horas, tras compartir en redes su alegría por haber entrado a la Universidad Nacional.

El muchacho, por medio de su cuenta de TikTok, le mostró a su comunidad la contentera que tenía y hasta compartió algunos videos de su día a día.

“Logré entrar a la residencia de la UNA como persona indígena, les voy a dar un tour”, comentó en el video.

Jiménez mostró la residencia, y les contó a sus seguidores que la residencia de la UNA es con cuarto compartido, por lo que estaba esperando a su otro compañero.

“Esta residencia me parece muy bonita, porque tiene comedor, lavadoras, aunque todo sea compartido por estudiantes de primer ingreso. Me encanta que tenga áreas verdes porque yo vengo de un territorio indígena y la verdad me siento como en casa”, comentó.

Muchos internautas en redes sociales lo han felicitado por su humildad y entusiasmo de querer estudiar y salir adelante.

“Me muero, me da mucha felicidad ver estas oportunidades”, “Ve y conviértete en un excelente profesional, Costa Rica los necesita. Los mejores deseos”, “Me alegra el corazón que los muchachos se superen”, “Si necesita algo nos avisa”, fueron parte de los comentarios en redes.