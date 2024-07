Muchos diputados de Costa Rica están muy calladitos tras la “victoria” de Nicolás Maduro en Venezuela

Los diputados de la Asamblea Legislativa guardan silencio sobre el resultado de las elecciones en Venezuela. AFP. (YURI CORTEZ/AFP)

En la Asamblea Legislativa guardan silencio sobre el resultado de las elecciones presidenciales en Venezuela.

El domingo por la noche, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela proclamó como ganador de la contienda electoral al actual presidente Nicolás Maduro, lo que provocó fuertes cuestionamientos de la comunidad internacional.

Hasta el momento, ni la presidencia del Congreso, ni distintas jefaturas de fracción han dado su punto de vista sobre el resultado de las elecciones.

El diputado Leslie Bojorges, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), expresó anoche su posición y fue claro en que Edmundo González es el presidente electo del país sudamericano.

“Costa Rica debe reconocer a Edmundo González como el presidente electo de Venezuela. Cualquier otro resultado es una muestra clara de fraude electoral y de acciones tiránicas por parte del dictador Maduro”, escribió en su perfil de Facebook.

Fabricio Alvarado, de Nueva República, no se quedó atrás y compartió su sentir sobre la jornada electoral.

“En Nueva República no reconocemos los resultados anunciados por el CNE de Venezuela, y exhortamos al Gobierno de Costa Rica a no dejar de levantar su voz contra este fraude, que a todas luces no representa la voluntad del pueblo venezolano.

“Este lunes mocionaremos para que la Asamblea Legislativa repudie los resultados y condene al régimen dictatorial de Nicolás Maduro. ¡No más fraudes en América Latina!”, destacó.

El diputado del PUSC Leslie Bojorges (más alto) lamentó lo que ocurre en el país sudamericano. Mayela López. (MAYELA LOPEZ)

Tercer mando

Maduro iniciará un tercer mando el frente del Ejecutivo venezolano tras obtener un 51.20% de los votos, frente al 44.2% de su contrincante, según el Consejo Nacional Electoral (CNE), con un 80% de las actas escrutadas.

El Gobierno de Costa Rica afirmó que los resultados de las elecciones son fraudulentos.

“El Gobierno de Costa Rica repudia categóricamente la proclamación de Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, la cual consideramos fraudulenta. Trabajaremos con los gobiernos democráticos del continente y los organismos internacionales para lograr que se respete la voluntad sagrada del pueblo venezolano”, firmó el presidente Rodrigo Chaves.