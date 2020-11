Tras casi 36 meses de encontrarse privado de libertad, un tiempo en el Centro de Atención Integral (CAI) de la Persona Adulta Mayor, en La Reforma, y después en arresto domiciliario, Barrenechea fue puesto en libertad a inicios de noviembre de este año luego de que el Juzgado Penal de Hacienda eliminara las medidas contra el exgerente del BCR, pues la Fiscalía no presentó acusación contra él ni contra el empresario Juan Carlos Bolaños. No obstante, continuaba bajo investigación y no podía salir del país.