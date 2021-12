Muerte de Vicente Fernández alborotó a agüizoteros, que buscan el 81 para la navideña

Los agüizoteros no desperdician ninguna oportunidad de jalar la suerte y los millones y ven señales de buenos números en todo lado... incluso en la muerte de Vicente Fernández.

El famoso cantante mexicano falleció este domingo 12 de diciembre a los 81 años y, claro, los fiebres del azar vieron en su edad el posible premio mayor. Muchos se lanzaron a las calles a buscarlo, algo que aprovechan algunos (no todos) vendedores para cobrar 4.000 colones o más por pedacito, cuando el precio oficial es dos rojitos.

La Teja también se tiró a la calle y anduvimos por los bulevares de la avenida Central y de avenida 4, en San José, y nos topamos con que por la lotería navideña algunos cobran lo que se les ocurre.

Carísimo. El 81, edad a la que falleció Vicente Fernández, lo venden carísimo los chanceros. Archivo. (Eyleen Vargas)

Cuando conversábamos con un chancero se acercó una señora y preguntó por el 81 y el vendedor, quien no nos dejó dar su nombre, le dijo: “El número de Vicente Fernández está bien caro, yo lo tengo a 4.500 colones, pero no vendo uno solo, mínimo me tiene que comprar dos pedazos”.

La señora nos contó que había recorrido el bulevar de la avenida Central desde donde empieza al oeste, diagonal al hospital San Juan de Dios, y todos los vendedores le cobraban mínimo cuatro rojos por el 81.

Montones. Jóvenes mujeres y hombres aparecieron de un pronto a otro vendiendo lotería en el centro de San José, algunos ni caminan, pasan sentados. Foto Eduardo Vega Arguijo. (Eduardo Vega Arguijo)

Otro vendedor nos dijo: “Estos números de aquí arriba, los altos, valen tres mil (el pedacito), estos otros, más bajitos, cuatro mil y la postica que tengo por acá, los bajos y hasta el 19, valen cinco mil cada pedazo. Usted escoge”.

Otros en cambio, los conscientes, venden los números al precio que manda la JPS.

Nos contaron algunos chanceros que apenas falleció Chente Fernández resucitaron los números bajos; resulta que, como por arte de magia, ya hay por montones en la calle y hasta se puede conseguir el 19, que es la fecha del sorteo navideño.

Honesta. Doña Blanca sí vende su lotería al precio oficial, cómprele, está sobre el bulevar de la avenida Central, por la Plaza de la Cultura. Foto Eduardo Vega Arguijo. (Eduardo Vega Arguijo)

Eso sí, los números bajos están a mínimo 3.000 mil el pedacito y si hablamos de los chineados, como el 10, el 15, el 20 y el 30, suben a 3.500 o 4.000.

A mediados de noviembre habíamos hecho un recorrido por los mismos lugares y los chanceros aseguraban que ya se habían ido los números bajos y que era “imposible” conseguir el 19. En esos momentos los números altos se vendían al precio oficial.

El colmo de los colmos. Los vendedores de lotería cobrando carísimo el pedacito y el único puesto oficial, cerrado, al menos este 13 de diciembre. Foto Eduardo Vega Arguijo. (Eduardo Vega Arguijo)

Bendita es entre todos los vendedores doña Blanca Zumbado, quien tiene 5 años de ofrecer lotería en San José. Cuando le preguntamos a cómo tenía la navideña, nos respondió con extrañeza: “¿Qué es esa pregunta? La navideña vale dos mil colones el pedacito, a ese precio la tengo”.

¿Ven, no todos quieren darnos por la jupa?

Íbamos caminando y tuvimos que frenar en raya para hablar con esa inusual vendedora que tenía la lotería del Gordo a los precios oficiales de la Junta.

“Me he dado cuenta de que hay muchos que andan vendiendo hasta a 4.500 cada pedacito, sobre todo sin son bajos. Yo siempre le digo a la gente ‘el que paga más de lo oficial por la lotería es un maje’; es demasiado abuso el que cometen algunos vendedores”, comentó doña Blanca, a quien usted puede comprarle cerca de la plaza de la Cultura, sobre el bulevar.

La venta del Gordo es loca, por más alto que estén los pedacitos, hay quienes pagan los caprichos de los vendedores, nosotros lo vivimos en el recorrido.

Esta locura va de la mano con los datos de la Junta, la cual informó que ya no tiene ni un solo entero de los 400 mil de la navideña que puso a la venta.

No caben. En menos de 100 metros hay hasta tres vendedores de lotería y ninguno vende a precio la Navideña. Foto Eduardo Vega Arguijo. (Eduardo Vega Arguijo)

Consultamos a la Junta sobre los precios abusivos en la navideña y nos dijeron: “El llamado de la Junta es a que no paguen sobreprecio, ni acepten condicionamientos”.

La JPS aconsejó buscar otro vendedor, localizar en la página www.vendedoresdeloteria.com a unos que son destacados y también está la opción de comprar por medio de internet en www.jpsenlinea/

“Debemos recordar que este es el único punto de venta en Internet. Las personas no deben comprar en otros puntos pues podrían ser estafados. La JPS en su página de Facebook -Junta de Protección Social (oficial)- está con una campaña informativa de puntos de venta autorizados, específicos por regiones, en los que se está vendiendo a precio oficial”.

Además, aseguraron que van a investigar los abusos que cometen algunos chanceros.