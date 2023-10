Mujer centenaria aceptó cita para hablar de amor, secretos y memorias de una larga vida

Pactamos la cita para las 2:30 p.m del 3 de octubre. Me prometieron que se alistaría con sus mejores galas y que estaría bien acicalada, además de puntual, a pesar de que a esa hora siempre toma su merecida siesta.

Vitalia Castro Suárez vive en el hogar para ancianos Jafeth Jiménez, en Grecia. Tiene 102 años de edad. (Keneth Rojas B.)

Muchísimo había escuchado de Vitalia Castro Suárez, una de las residentes más chineadas y queridas del Hogar para Ancianos Jafeth Jiménez, en San Roque de Grecia. Por eso, en el mes del adulto mayor encontré el mejor motivo para finalmente conocerla. Muy afortunado yo, porque aceptó recibirme.

Pero no solo es famosa por el enorme cariño que le tienen quienes trabajan en ese centro de larga estancia. Ella es la de más edad entre las mujeres residentes del lugar: nació el 10 de mayo de 1921, es decir, tiene 102 años y casi 5 meses.

Como me dijeron que me esperaría en punto, me adelanté un par de minutos y no había terminado de sentarme en la oficina de la administradora del hogar cuando cruzó la puerta.

Bien peinada de colita, con un hermoso vestido rosado y un collar de bolitas blancas. El aguacero era impresionante, por eso ella llegó bien enchaquetada, con la mejor descripción de lo que es un abrigo de abuelita.

Soltó su andadera y una ayudante la sentó sobre un mueble. De inmediato, comenzamos la conversación. Lo primero que me contó es que nació en Tacares de Grecia, donde vivió gran parte de su vida.

Lamentablemente, ese lugar le trae muy tristes recuerdos, pues era una bebecita cuando su madre murió. Le pregunté el nombre de su mamá y primero me dijo que no se acordaba, pero guardó silencio un par de segundos y con un tono de emoción, dijo: “Oliva Suárez”.

Vitalia pidió cafecito apenas comenzamos la entrevista. "Es que sin café me pongo temblar", dijo. (Keneth Rojas B.)

Confisgada Vitalia, no llevábamos ni cinco minutos cuando me dijo que se sentía temblorosa porque le hacía falta el cafecito. Claro, con semejante baldazo, la tarde pedía a gritos un yodito para calentar la charla.

“Ya me tomé el cafecito. El pan no me lo voy a comer porque no soy muy dulcera”, confesó, como señal inequívoca de que podíamos seguir.

Ella recordó que su hermano Juan Rafael y ella se criaron en el campo, por eso siempre fue muy bien portada y casera.

“Mi papá nos crió. En ese tiempo él era muy delicado y enojado, a mí no me dejaba salir a ninguna parte”.

Cuando le consulté cómo la habían tratado en el asilo en los 9 años que ya tenía ahí, Vitalia se sorprendió.

“¿Cómo, tanto tiempo pasó ya?”, expresó con su tono de voz tan bajito que la lluvia por momentos complicaba la tarea de escucharla.

Cuenta que nunca se casó y no tuvo hijos, aunque sumó dos novios. A uno le decían Chito, de apellido Carvajal, quien desde Alajuela centro iba a Tacares, en aquellos tiempos, a marcar un rato aunque fuera a escondidas de don Rafa.

El segundo afortundo fue Carlos Román Aguilar, de quien dijo el nombre con la misma seguridad con la que comentó que decidió quedarse solterita porque no le gustaba que la mandaran.

“Eran muy necios”, recordó poco antes de contar también que ella y Carlos hasta vivieron juntos.

Un problema del corazón le arrancó a su pareja.

“Me cansé de decirle que fuera al hospital a revisarse, pero nunca me hizo caso y se murió”, rememoró.

Esta foto corresponde al cumpleaños 102 que le celebraron, en mayo anterior. (Keneth Rojas B.)

Los secretos de Vitalia

A sus 102 años, Vitalia se despierta a diario a las 4:30 a.m. Las asistentes le ayudan a bañarse y vestirse, para estar tempranito en el desayuno. La verdad que está con toda la pata, pues camina apoyada de una andadera y no se pierde una sola actividad.

“Siempre voy a misa, solo si me siento fregadilla o mareada, les digo que mejor no me lleven. No sabe la gripe de la que vengo saliendo”, me contó esta fiel católica, tan creyente que tan pronto terminó la entrevista, pasó a rezarle a la Virgen María. “Ella es la que me cura”.

Esta mujer centenaria es fiel católica y reza al menos dos veces al día. (Keneth Rojas B.)

“Y cuénteme los secretos para llegar a los 102 años, así de pochotona”, le pregunté, pues solo padece de presión alta y un ojo lo tiene malito, pero por lo demás, está bien alentadita.

“Yo no como nada de gallina, no me gusta el pollo. Como muy poco huevo, lo que más me gusta es la verdura, el arroz y frijoles, la sopa, pero que no sea de pollo. No me puedo quejar, sería ofender a Dios, me siento muy bien”, afirmó.

Y de la nada, soltó una frase con tono de nostalgia. “Papá fue muy bueno. Él trabajó en la Hacienda Pinto cortando caña. Yo me dañé el ojo por andar metida en los ríos y cuando él se dio cuenta me pegó una gran regañada”, contó.

Sin percatarnos, había pasado ya una hora. Antes de despedirnos, nos hicimos la promesa de que en mayo nos veríamos de nuevo para dar la bienvenida a los 103 años. “Si Dios quiere, aquí estaré”.