Mujer con 6 años de espera por cirugía de columna: “No saben el daño moral que sufro a diario”.

Era el 29 de agosto de 2017 cuando Vera Alpízar recibió en el hospital México una boleta de referencia para una cirugía en Ortopedia, en el hospital México, debido a un serio problema en la columna.

Su padecimiento realmente suena doloroso, tan solo escucharla contar qué provocó la lesión: dos vértebras se le abombaron y se le metieron hacia el canal óseo, con eso, la columna se desplazó.

Vera Alpízar tiene un problema en la columna que la tiene con el hombro izquierdo más arriba que el otro.

Seis años y dos meses pasaron desde el diagnóstico médico y ni siquiera tiene fecha para la operación. “El 2 de mayo pasado tuve una cita y el doctor escribió que tenían que colocarme como prioridad”, explicó Alpizar, de 63 años de edad y vecina de Grecia.

Eso ocurrió luego de que esta asegurada tuviera que pagar en una clínica privada una resonancia magnética para ver si se agilizaba su cirugía. Tras ver los resultados del exámen, el médico de la CCSS determinó como urgente su situación de salud.

“Desde el 2017 tengo la boleta, ya hasta fea está, toda borrosa y nunca me llamaron. Tengo orden de internamiento. El cirujano me dijo que ahora están operando a los pacientes del 2016 y que yo soy la primera en espera del año 2017 y que a más tardar en octubre me operaba. Aquí sigo esperando”, detalló.

“Tengo muchos problemas al caminar y no puedo estar mucho sentada. Es un deterioro moral y físico. El hombro izquierdo se me subió y estoy torcida. No se imaginan el daño psicológico, es mucha la frustración. Me dan ganas de llorar y gritar de la desesperación”.

Alpízar es una de las poco más de un millón de personas en nuestro país en la lista de espera de la Caja.

Piden renuncia.

Por experiencias como esas, el Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (Sinae) pide la salida inmediata de Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

“De acuerdo con los datos suministrados por el Área de Estadística en Salud de la CCSS, 1.063.366 personas están en espera de una cirugía, de un procedimiento diagnóstico y por la atención de un especialista. Este lamentable número llenaría 30 veces el Estadio Nacional, cuya capacidad es de 35.175 mil personas”, detalló el grupo sindical.

El Sindicato Nacional de Enfermería pide la salida inmediata de Marta Eugenia Esquivel Rodríguez como presidenta ejecutiva de la Caja. (Julieth Méndez)

“Esquivel debe renunciar y reconocer que luego de un año de gestión se comprueba que no es igual manejar una empresa bananera que la CCSS, donde el servicio primordial es la salud de sus usuarios”, expresó Lenín Hernández Navas, secretario general de Sinae.

“Los números nos siguen dando la razón con respecto a la gestión de doña Marta Esquivel, en donde la lista de espera se incrementó y en el caso de la espera para cirugía que estaba en 169.540 (diciembre del 2022) pasó a 175.151 pacientes a setiembre del 2023, 5.611 nuevos casos”, comentó el líder sindical.

La Teja pidió la posición de la jerarca, pero al cierre de edición no recibimos la respuesta.