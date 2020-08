“Ya estamos mejor de salud, pero hay días en los que mi esposo amanece con diarrea, se le hinchan mucho los pies, tiene que seguir inyectándose insulina porque el virus le ha descontrolado el azúcar. Yo a veces cuando me levanto como engripada, me da dolor de cuerpo, moquera y me siento como apagada; por dicha mi hijo es asintomático, de vez en cuando le da fiebre, pero se le quita con un poquito de acetaminofén.