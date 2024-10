Mujer embarazada que tuvo dengue: “Tenía temor de que le pasara algo a mi bebé”

María José Rojas tuvo dengue cuando tenía ocho meses de embarazo. Captura de pantalla.

El dengue no da tregua y una vecina de Pavas contó cómo la afectó esta enfermedad cuando tenía ocho meses de embarazo.

María José Rojas tiene 25 años y vive en Pavas y es una de las 31.357 personas que se ha contagiado, debido a la picadura de este tipo de mosquito entre enero y setiembre de este año.

“Todo empezó con mi hermana y sobrinos, quienes empezaron con fiebre. Ellos me decían cuídese, usted está embarazada, pero yo estaba muy tranquila y me dije que no se trasmite de persona a persona y fue cuando bajé la guardia”, comentó.

Su papá se contagió con el virus y luego fue ella, quien tuvo que lidiar con los síntomas.

31.357 personas se han contagiado de dengue de enero a setiembre del 2024.

“Me dio bastante fuerte, tenía temperaturas de 40 grados, se me brotó todo el cuerpo, se me brotó la pancita, y no podía comer del dolor de cuerpo. Los síntomas fueron de al menos siete días, pero los primeros tres días fueron los más duros, no solo por cómo me sentía, sino por el temor de que le pasara algo a mi bebé”, recordó.

Al 27 de setiembre pasado, se habían confirmado cinco fallecimientos a causa del dengue. Los fallecidos son tres hombres y dos mujeres, entre los 31 y los 83 años.

Karen Solís se contagió del virus hace dos meses. Captura de pantalla.

Una pesadilla

Karen Solís, quien es jefa de Microbiología del área de salud Alajuela Oeste, se contagió de dengue hace dos meses y también quiso compartir su experiencia.

“Al inicio pensé que se trataba de piedras en los riñones, ya que antes había tenido. Me dolía todo, no me podía levantar de la cama. Luego empezó la fiebre, seguido del dolor de cabeza y la debilidad de cuerpo”, recordó.

Solís, de 36 años, se dio cuenta de que tenía dengue cuando los síntomas eran mucho más fuertes, al punto de no poder caminar y perder el apetito.

Microbióloga contó cómo es padecer dengue

“En ese momento fue cuando me hice exámenes y las plaquetas estaban muy bajas, me dio por dos días un rash (sarpullido) que me impedía dormir por el ardor y la picazón de cuerpo, al punto de ir al hospital el Día de la Madre.

“A mis pacientes les digo cuídense y sigan las recomendaciones como eliminar los depósitos de agua”, aseguró.

De más riesgo

Las personas a las que más ataca el “aedes aegypti” son: bebés recién nacidos antes de los 30 días, personas con insuficiencia renal, que padezcan enfermedades de la coagulación, en tratamiento crónico, con medicamentos esteroideos y adultos mayores con enfermedades crónicas.

Además, embarazadas y con mayor énfasis en el tercer trimestre de gestación y personas con enfermedades que les debiliten el sistema inmune.