Mujer era la número 3.664 en lista de espera y así logró llegar al quirófano más rápido

A una vecina de Moravia le detectaron piedras en la vesícula y mientras que el dolor por este malestar la consumía, la espera por una cirugía se hacía eterna. Por eso, el año pasado acudió a la Sala IV para que fuera operada y así recuperar su calidad de vida.

Eilyn Vargas fue una de las 13.298 personas que presentaron un recurso de amparo en el 2023 con temas relacionados con salud y de ellos, 9.239 solicitudes fueron dadas con lugar. Datos de la Sala Constitucional al 7 de agosto pasado, muestran que cada vez más ciudadanos recurren a este tribunal para buscar que se garantice su derecho a la salud.

En el 2022 se presentaron un total de 30.958 recursos, de los cuales 9.878 eran con asuntos relacionados con salud, en el 2021 se presentaron 28.704 y de salud eran 8.696. En el 2020 se presentaron 24.928 recursos y de salud fueron 7.000.

En lo que llevamos del 2024, ingresaron 21.936 recursos y de ellos 9.253 son de salud. En total se dieron con lugar 6.425 y de esos la gran mayoría, es decir, 3.336 se relacionaban a cirugías y 2.271 de citas.

Eilyn, quiene tiene 43 años, contó que en el 2022 le comenzaron los dolores y al inicio le afirmaron que lo que tenía era una gastritis. Le mandaron medicamentos, pero el malestar no cesaba y días después se fue a hacer una mamografía y ahí la especialista le reveló que tenía las piedras.

“Entré en una lista de espera y me dijeron que era la 3.664 en la lista. Me tenían que operar en el hospital México y esperé por un año, el dolor era constante, fui a emergencias del hospital Calderón en cinco ocasiones y en la última sentí que me moría, el dolor era insoportable.

“Ahí me dijeron que la vesícula estaba sana dentro de lo que cabe y la doctora me dijo que si no tenía una ruptura no me iban a operar y a la semana me fui para la Sala IV, porque no podía esperar más. La UCR tiene un espacio en línea en donde da unos machotes y ayuda a presentar los recursos y así lo hice”, relató.

Vargas expresó que en cuestión de días la contactaron de la Sala para notificarle de su recurso y pasaron días para que le dieran la fecha de su cirugía.

“Recuerdo que cuando llegué al hospital, desde que entré hasta que salí me decían ‘ella es la del recurso’, pero siento que en este país la medicina preventiva falla por montones. Me hicieron ir al hospital varias veces, en vez de resolver mi situación desde el inicio se hubieran ahorrado todo el tiempo y recursos institucionales.

“Yo me siento bien, sé que no tengo vesícula y debo cuidar mi alimentación, pero nada se compara con el hecho de estar tranquila, sin ese malestar y siento que la gente perdió el miedo a presentar un recurso de amparo, porque sabe que esta herramienta está al alcance de todos”, manifestó.

El departamento de prensa de la Sala informó que los asegurados recurren al tribunal por asuntos relacionados con cirugías, citas, atención médica, listas de espera, acceso a medicamentos, exámenes y vacunas.

¿Cuánto tiempo tarda la Sala en responder a un recurso de amparo relacionado con salud?

“Pese a no tener un tiempo definido por ley, la Sala Constitucional resuelve los recursos de amparo en materia de salud con prioridad. El plazo puede variar dependiendo de varios factores, por ejemplo, si se pide prueba adicional, la cantidad de autoridades a las que se les solicita informe, además si se pide un peritaje, sobre todo, en los casos en los que se solicitan medicamentos”, citó la Sala en un correo electrónico.

“La gente no va por gusto a la Sala”

El abogado constitucionalista Marvin Carvajal detalló que el derecho a la salud aparece estipulado en el artículo 21 de la Constitución Política.

“La función de la Sala IV es la protección de los derechos de las personas cuando la administración, el Estado, o en algunas ocasiones particulares, se haya violado o amenazado estos derechos.

-¿Por qué cada vez se presentan más amparos?

“Esto nos demuestra un problema que va mucho más allá de lo legal, la capacidad de la CCSS para brindar ese servicio adecuado y oportuno.

“Recuerdo cuando se dieron los primeros casos de personas diagnosticadas con VIH y debían tomar antiretrovirales, los pacientes fueron a la Caja a buscar un medicamento, pero les decían que no porque era caro y aunque no tuvieron éxito al inicio, la Sala entendió que la única forma de salvar la vida era accediendo a los medicamentos”, afirmó.

El experto cree que es injusto que una persona tenga que recurrir a la Sala para garantizar un derecho.

“Es una dinámica muy perversa con medicamentos que no están en la lista oficial de la Caja, igual pasa con listas de espera. Es un problema real, grande y la gente no va por gusto a la Sala, lo hace porque ve que pasa el tiempo y no es llamado para una cirugía que compromete su salud”

La Teja pidió una posición a la Caja sobre este tema, la cual le daremos a conocer este miércoles en una entrevista.