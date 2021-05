“Desde hace cuatro días estoy con escalofríos, fiebre, tos, dolor de cabeza y de cuerpo y por eso fui a revisarme. La muchacha que me atendió me pidió la cédula y me dijo que no podían hacerme la prueba porque mi seguro estaba vencido, si me la hacían me tenían que cobrar, pero yo le dije que no tengo plata ahorita, con costos salgo con los gastos de mi familia”, dijo.