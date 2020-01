“Separó las latas de mi pierna derecha y me dijo que jalara, yo jalé y liberé mi pierna, pero cuando me la vi despedazada completamente me desmayé. Diego me puso alcohol y me reanimó, me dijo que yo no podía desmayarme porque tenía que ayudarle, que por la situación en que quedó la buseta no podía entrar otro compañero, así que yo debía ser su ayuda. ‘Ya falta poco, por favor no se desmaye’, fue lo que me dijo”, recordó Guis.