“La muerte te enseña a valorar muchas cosas como el verdadero significado de ‘mañana te llamo’; ‘en un toquecito llego’; ‘no, no, vamos el otro fin de semana’. La muerte te enseña que la vida es ahora, porque en un segundo no sabemos qué pasará. Me enseñó a no hacer planes a largo plazo, a vivir el presente y disfrutar mucho a la familia, a los hijos, a los amigos... a estar presente, porque a veces uno no está”, comentó la viuda a La Teja.