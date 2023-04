Mujer trans rompe estereotipos y está a punto cumplir uno de los sueños más grandes de su vida

Katherine Salazar Duarte es un claro ejemplo de que una mujer trans puede salir adelante y estudiar para convertirse en una profesional.

Ella reconoce que la mayoría de mujeres trans viven situaciones muy complicadas que las lleva a fracasar en el estudio y las empuja a un callejón en el que la única salida es dedicarse al trabajo sexual para poder llevar el arroz y los frijoles a la mesa; sin embargo, por medio de su ejemplo quiere motivar a otras chicas a que luchen por cumplir sus sueños.

Ella conversó con La Teja sobre los obstáculos que ha tenido en la vida y cómo el apoyo de su familia y sus amigas le ha dado el valor para luchar por alcanzar sus metas.

Katherine Salazar se siente orgullosa de demostrar que las mujeres trans pueden ser profesionales. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

— ¿A qué edad y cómo se dio cuenta de que su identidad de género no correspondía?

Tengo uso de razón en cuanto a la conciencia de mi identidad de género desde los cuatro años, yo siempre me identifique como una niña, esto es algo que se autodescubre desde muy temprana edad.

Yo era una niña que me inclinaba hacia la feminidad, hacia lo que son juegos estereotipados de lo que es una mujer: jugar muñecas, casita con mis primas y demás, esa fue mi manera de expresar mi identidad de género.

— ¿Para usted fue difícil aceptar su condición?

No es una decisión ser trans, más es una decisión el transicionar y creo que es una decisión que debe hacerse de manera consciente, yo me informé al respecto, a pesar de que era muy joven, de los procedimientos quirúrgicos, tratamientos hormonales, hasta de si podía o no cambiar o no mi nombre y género en los documentos oficiales.

Ella dice que el apoyo de su papá y su tía ha sido fundamental para enfrentar los obstáculos. (Alonso Tenorio)

— ¿Tuvo el apoyo de su familia cuando decidió transicionar?

Cuento con el apoyo de mi papá, mi hermana y mi tía, esa es mi familia.

— ¿Cómo fue su paso por la escuela y el colegio?

¿Qué puedo decir? Creo que todas aquellas personas que somos consideradas diferentes nos vamos a someter al ojo de terceros y a señalamientos. Siempre me señalaban porque era femenina a pesar de que había nacido como varón. Estas fueron etapas difíciles en el sentido de que no era yo, no podía ser Katherine y para mí fue complicado, pero lo sobrellevé gracias a mis amigas.

— ¿En qué momento usted pudo ser libre sobre como quería verse y vestirse?

Yo transicioné con 18 años cuando me vine a vivir a San José porque soy de Pérez Zeledón. Empecé mi transición social, es decir, a utilizar ropa adecuada al género con el que me identifico, maquillaje y todo este tipo de cosas, y ya con 19 años inicié mi tratamiento hormonal con el que me ha ido bastante bien.

La joven transicionó a los 18 años. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

— ¿Cómo eligió el nombre Katherine y qué representa para usted?

Para mí Katherine fue el comenzar a vivir quién era realmente y significa el ser una mujer fuerte. Escogí el nombre en honor a un personaje de un libro.

— ¿Cómo fue el proceso de cambiar el nombre en los documentos oficiales?

Bueno, para el proceso en el Registro Civil hay que llevar una declaración de cuál es el nombre escogido, pero no tuvo mayor complicación. El trámite que ha sido más engorroso para mí ha sido la rectificación del sexo registral porque en el Tribunal Supremo de Elecciones no acataron de manera íntegra la opinión consultiva que posibilita el cambio en el que también venía el cambio de sexo registral para personas trans, por eso fue que interpuse un recurso de amparo con el que gané el cambio de género en pasaportes.

— ¿Por qué decidió estudiar Derecho?

Creo que mi mayor meta es el romper con lo que se vive actualmente en el sentido de que nosotras (las mujeres trans) estamos siendo excluidas de la sociedad, también defender las discriminaciones raciales y demás, eso ha sido mi mayor meta en la vida, romper con eso para que todas las personas seamos incluidas en sociedad. Mi mayor inspiración es el poder cambiar el paradigma en el que viven las mujeres trans.

Estudia Derecho porque quiere cambiar la realidad de las chicas trans. (Alonso Tenorio)

— ¿Siente que nació en un cuerpo diferente a su identidad?

No creo haber nacido en un cuerpo diferente, no creo haber nacido en un cuerpo incorrecto, creo que la sociedad es la incorrecta.

— ¿Cómo se visualiza en el futuro?

Ahorita estoy haciendo una práctica profesional en la Asamblea Legislativa, en el despacho del diputado Ariel Robles. Estoy por terminar la licenciatura en Derecho, en la Universidad Latina, y quiero incorporarme al Colegio de Abogados. También quiero hacer los exámenes para aplicar para ser jueza en el Poder Judicial.

— ¿Cómo ha sido su experiencia en la Asamblea Legislativa?

Llevo aquí cuatro meses y he aprendido muchísimo, he mejorado en mi escritura en documentos legales. En realidad me ha parecido un buen ambiente, al menos en este despacho.

Katherine es una mujer trans que está a punto de convertirse en abogada

— ¿Cuál siente que es la principal deuda de la sociedad costarricense con la comunidad trans?

Bueno, en primer lugar el reconocimiento de la identidad de género y en segundo lugar la inserción al mercado laboral, esto porque nosotras no podemos competir en igualdad de condiciones que una persona cisgénero. El pasar por un proceso de reclutamiento es complicado.

No pueden existir tampoco igualdad de condiciones cuando la mayoría de las chicas trans salen de sus hogares desde una muy temprana edad, no concluyen sus estudios y la mayoría se dedica al trabajo sexual donde no hay ni garantías sociales. Dependen de la decisión de un hombre para que ver si lo hacen con condón o no, lo que las expone a enfermedades de transmisión sexual, a burlas y discriminación en las calles.

En esta sociedad machista en la que vivimos la mujeres trans solo tienen cabida en trabajos de belleza y estética, por ejemplo, o en un call center que es estandarizado para todo el mundo ¿cuántas mujeres trans conoce usted que son abogadas? o ¿cuántas trabajan en una institución pública?

Katherine está haciendo una pasantía en la Asamblea Legislativa. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

— ¿Qué experiencias ha vivido en las que se ha sentido discriminada?

Una vez estuve internada en el Hospital San Juan de Dios en un área masculina cuando ya yo había cambiado mi nombre y mi apariencia era femenina.

También una vez en un centro comercial un grupo de guardas me sacó del baño de mujeres, eso fue en los inicios de mi transición. Además, yo creo que el trámite para la terapia del reemplazo hormonal en la Caja (Caja Costarricense de Seguro Social) es muy complejo y engorroso.

Siento que he sido muy afortunada porque gracias a que he sido protegida y acogida por por mi papá y por mi tía nunca tuve que ejercer el trabajo sexual como la mayoría de chicas trans, yo sí pude acceder a estudios superiores, pero esta es la excepción de la norma.

— ¿Por qué son tantas las mujeres trans que terminan dedicándose a la prostitución?

Las mujeres trans se dan cuenta de su condición a una temprana edad y muchas de ellas reciben un rechazo del núcleo familiar, las sacan de las casas a escasos 10 o 12 años y por eso la gran mayoría no concluye sus estudios y pues no tienen otra opción más que ejercer el trabajo sexual para sostenerse.