“El sentimiento de preparar con mucho amor a los pacientes que fallecían me lo generó una mujer que era madre, hija, hermana y estaba muy joven. Me puse en su lugar, entendí que estaba dejando una familia, que estaba sola. En sus últimos días de vida le brindé mi compañía y cuando falleció me puse a pensar en lo que yo hubiese querido.