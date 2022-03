Mujeres víctimas de violencia encuentran refugio en una iglesia evangélica de Fraijanes

“Cuando yo no tenía a nadie en mi vida, me invitaron a participar en un lugar de refugio y rescate de mujeres que al igual que yo sufríamos algún tipo de violencia y realmente fue la mejor decisión de mi vida.

“Salí de las calles y empecé con procesos de sanidad, limpieza y fortalecimiento. Dios hizo un milagro maravilloso, hoy soy parte de la Casa de la Mujer y este proyecto me ha apoyado, me alimenta, me da techo y cubre mis necesidades básicas”.

Este es el testimonio de doña Fernanda Cruz, una mujer de 26 años y madre de cuatro hijos. Ella en su niñez fue abandonada por su familia y terminó en las calles y poco después cayó en drogas y vivió muchas situaciones de violencia por parte de su antigua pareja.

La iglesia Comunidad Shalom ha sido una luz para muchas mujeres. Foto únicamente con fines ilustrativos. (Cortesía)

Doña Fernanda es parte de la iglesia Comunidad Cristiana Shalom que nació como un proyecto social que tiene más de 26 años de estar ayudando a la comunidad de Fraijanes en Alajuela, en temas importantísimos como: salud, vivienda, educación, apoyo social y espiritual.

Hace unos años la iglesia comenzó a hacer estudios en la comunidad para entender a profundidad qué era lo que más necesitaban sus vecinos, labor que fue asumida por los feligreses.

El estudio permitió encontrar grandes necesidades, pero una de las más delicadas fue la de la creciente violencia contra la mujer. Por eso, surgió el deseo de crear “La Casa de la Mujer”, con la intención de darles protección, ayuda y acompañamiento a aquellas mujeres que han recibido cualquier tipo de maltrato o agresión física, sicológica o sexual.

La comunidad de Fraijanes de Alajuela ha recibido frutos dulces de esta congregación evangélica. Cortesía. (Cortesía)

La Casa de la Mujer les da acompañamiento y soporte sicológico y espiritual, capacitación en actividades vocaciones como manualidades e incluso habitaciones o ubicarlas en casas de refugio.

“En las casas de refugio las mujeres y sus hijos pueden venir a vivir con nosotros de manera temporal y lo hacemos cuando han sufrido algún tipo de amenaza que ponga en riesgo su integridad física. Nosotros les proveemos absolutamente todo lo que necesitan, como es el caso de Fernanda Cruz.

“Nuestras labores sociales vienen desde hace muchos años; desde limpiar basura y ríos, hasta donar más de 18 paradas de buses a la comunidad. Todas nuestras expresiones de amor y servicio son libres de intereses, ya sea para la iglesia o la política”, mencionó Roy Soto, pastor fundador de la Comunidad Cristiana Shalom y miembro de la Alianza Evangélica.

Si quiere conocer más la buena obra que hace la congregación, ingrese aquí: www.shalomcr.com (Cortesía)

“A partir de ese estudio, creamos un centro comunitario, donde se graduaron asistentes administrativos, algunos sacaron su bachillerato, otros técnicos en computación y en el idioma inglés, creamos una cancha de futbol cinco que es el centro de diversión de muchos jóvenes en Fraijanes.”, añadió Soto.

Si desea conocer más detalles sobre el trabajo que realiza esta comunidad evangélica, puede ingresar al sitio web: www.shalomcr.com.