Municipalidad de Desamparados cerrará esta vía a partir de este martes, acá le decimos por qué

La Municipalidad de Desamparados anunció que cerrará una importante vía entre este martes 26 y jueves 28 de agosto por trabajos de bacheo. (Municipalidad de Desamparados/Municipalidad de Desamparados)

La Municipalidad de Desamparados dio un importante anuncio en redes sociales, el cual afectará tanto a los vecinos del cantón como a los visitantes de otras zonas.

Resulta que las autoridades locales informaron que se realizarán trabajos de bacheo, por lo que tendrán que cerrar una importante vía, lo que causará caos en estos días en el cantón.

Los trabajos se harán en la zona ubicada detrás del Liceo de San Miguel.

El cierre se realizará a partir del martes 26 de agosto a las 8 a.m. y se alargará hasta el jueves 28 de agosto.

Por eso, los vecinos de Desamparados y los visitantes que utilizan esta vía para dirigirse a sus trabajos u otros deberes, deben planificar otras rutas.

