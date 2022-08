Municipalidad de San José le debe miles de millones al Hospicio de Huérfanos

El Tribunal Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial de San José condenó a la municipalidad de San José a trasladarle a la Fundación del Hospicio de Huérfanos de San José el 50% de las ganancias del redondel de toros de Zapote de 2011 a 2018 y las ganancias de los Festejos Populares josefinos de 2009 a 2018, en total, unos 4.500 millones de colones.

El abogado Boris Molina, representante legal de la Fundación del Hospicio de Huérfanos de San José, nos confirmó que la muni josefina ya agotó todas las instancias y que ahora no le va a quedar más que cumplir la ley, de lo contrario, la Contraloría General de la República podría congelarles el presupuesto municipal para el 2023.

La muni josefina no trasladó el 50% de las ganancias del redondel de toros del 2011 al 2018. (Rafael Pacheco Granados)

“Johnny Araya argumenta que el Hospicio no existe, pues me parece que no tiene asesores legales que revisen nuestra personería jurídica, eso es muy fácil y se hace por Internet. También dice que los 4.500 millones no sabe ni de dónde salieron, pues déjeme decirle que la misma municipalidad certificó el monto en el 2018″.

“Es nefasto que la municipalidad siga pagando millones de colones a abogados para pelear un caso que ya tiene perdido, es plata de todos los josefinos, alguien debería de pararlos. De hecho, esto ya lo vemos como un asunto que podemos pasarlo a denuncias penales contra ciertos funcionarios que han llevado este caso más allá de lo normal”, explicó el abogado.

Tampoco la muni trasladó el 50% de las ganancias del 2009 al 2018. (CARLOS GONZALEZ CARBALLO.)

Consultamos a la municipalidad de San José y nos dijeron que todavía no han sido notificados y por eso no hablarán del tema.