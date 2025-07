Muy íntimo: En la cama hay que hacer lo que se tenga que hacer

Mauro Fernández, ginecólogo.

Las cifras evidencian que alrededor del 70% o más de la población lidia o ha lidiado con un mal rendimiento en la cama. Esta cifra por sí misma dibuja el panorama que agobia a las parejas en nuestra cultura.

Difícilmente las parejas encuentran el engranaje sexual idóneo solo por casarse o irse a vivir juntos. Son esperables ciertas desavenencias y contrariedades. La clave reside en cómo responde la pareja al problema.

Están aquellas que disimulan, se hacen las que no lo saben, que no lo notan, que no se enteran, y siguen arrastrando un mal desempeño sexual. Sea que él termine muy rápido o ella no alcance el orgasmo, por ejemplo, de ese tema no solo no se habla, sino que también se niega su existencia, y la vida continúa con un enorme sinsabor.

En otras parejas, uno de los dos toma la iniciativa e insta a una conversación, la cual de inmediato se ve troncada por la negativa del otro, quien refunfuñando esquiva el tema una y otra vez.

En muchas parejas los problemas sexuales son motivo de acaloradas discusiones, en las que se echa mano a ofensas personales, alegatos estériles, argumentos sin sentido. Cada uno culpa al otro, en vez de centrar la atención en cómo resolver el problema.

En esta modalidad, la violencia verbal se vuelve la norma y con el tiempo puede aflorar la violencia psicológica y después cuadros francos de violencia física.

Otros optan por vivir con el problema. Se cansan de esas discusiones inútiles que no terminan en nada y deciden llevar una vida paralela saciando sus ansias sexuales fuera del hogar.

Todas estas formas caóticas de afrontar las dificultades sexuales son legados de aquellas épocas en las cuales no existían tratamientos para solventarlas. Hoy, por el contrario, la ciencia cuenta con abordajes sumamente efectivos que solucionan la mayoría de estas alteraciones.