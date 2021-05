Por fortuna, este cáncer no se forma de la noche a la mañana. Más bien, pasa por una serie de etapas graduales que nos permiten detectarlo a tiempo. Así, una vez que la mujer se ha contagiado, el virus del papiloma permanece para siempre en el cuerpo y, al cabo de un periodo, puede ocasionar las displasias. En un inicio es leve, pero, si no se trata, puede evolucionar a una displasia moderada, la cual, si no se trata, puede originar una displasia severa, y esta, sin tratamiento, puede desarrollar el cáncer cervical.