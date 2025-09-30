Nacional

Nace el ave que tenía 25 años extinto y que inspiró la película Río

Un zoológico en Bélgica celebra el nacimiento de un guacamayo azul, especie extinta en la naturaleza desde hace 25 años e inspiradora del filme Río

Por El Nuevo Día / Puerto Rico / GDA
Nace en zoológico europeo el guacamayo azul que inspiró la película Río (Prime Video/Prime Video)

El Parque Zoológico Pairi Daiza, en Bélgica, anunció con orgullo el nacimiento de un guacamayo azul de Brasil (Cyanopsitta spixii), especie considerada extinta en la naturaleza desde 2000.

Este colorido loro ganó fama mundial al convertirse en protagonista de la película animada Río (2011), que narraba la historia de un ejemplar que sobrevivía pese a la desaparición de sus congéneres.

Una especie extinta en la naturaleza

El guacamayo azul, también llamado guacamayo de Spix, desapareció de su hábitat en el noreste de Brasil debido a la deforestación y al tráfico ilegal de aves exóticas.

Desde hace más de dos décadas, la única esperanza de supervivencia de la especie ha sido la cría en cautiverio y programas de conservación internacionales.

Esperanza para el futuro

El nacimiento en Bélgica es visto como un logro científico y ambiental, pues podría reforzar los intentos de reintroducir esta ave en su entorno natural.

“Cada nuevo nacimiento es un paso hacia la recuperación de la especie”, señaló el equipo del zoológico en un comunicado difundido por medios europeos.

En Brasil ya existen reservas preparadas para recibir ejemplares nacidos en cautiverio, lo que abre la posibilidad de que el guacamayo azul regrese a surcar los cielos de su tierra natal.

El Nuevo Día es el periódico de mayor circulación en Puerto Rico.​ Fue fundado en 1909 en Ponce, Puerto Rico, y hoy es un subsidiario de GFR Media. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

