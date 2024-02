Nacida el 29 de febrero: “Me querían cambiar la fecha de nacimiento en la cédula y no dejé”

“Recuerdo que en la escuela algunos compañeritos me hacían llorar porque no caía el día exacto en mi cumpleaños. También recuerdo que fui un 28 de febrero por mi cédula, a los 18 años, y no me la querían dar porque me dijeron que no cumplía.

“Incluso me querían cambiar la fecha de nacimiento en la cédula y no dejé. Querían poner el 28 de febrero y les dije que yo no nací ese día, que nací un 29 y tenían que respetarlo”. Esas son dos anécdotas de vida de una “bisiesta”, doña Raquel Zúñiga, quien nació el 29 de febrero del 1988 en el Hospital Calderón Guardia.

Doña Raquel nació el 29 de febrero de 1988, ese 2024 festejará su 9 año bisiesto. (cortesía)

Ella reconoce que ser del 29 de febrero es tan especial como extraño. Cuando era niña no entendía bien lo de su cumpleaños cada cuatro años y ya de adulta se volvió algo único que es motivo de alegría y celebración.

“En mi caso particular cuando no es año bisiesto me gusta celebrar mi cumpleaños el 28 de febrero porque es del mismo mes en que nací. Todos los años celebro y cada cuatro años festejo con más ganas… este 2024 voy a celebrar mucho porque tiene mucho significado para mí.

“Me siento en una de las mejores etapas de mi vida. Personalmente me siento muy bien, familiarmente también y en los estudios también”, nos comenta Raquel.

Nos cuenta la bisiesta que este 2024 sacará su título de bachiller colegial y así podrá seguir avanzando en su sueño de sacar un título universitario como Odontotécnica.

Raquel tiene dos hijas, Paula de 17 años y Abigail de 16. Ninguna nació el 29 de febrero. “De hecho no conozco a nadie que haya nacido el 29 de febrero, por eso es que uno ya grande entiende que es una fecha muy especial.

Le encanta celebrar su especial cumpleaños con familia y amigos. (cortesía)

“Este 2024 lo celebraré en un restaurante con mi familia y amigos. Es muy bonito el festejo porque a donde uno vaya, casi es un hecho que a nadie más le cantarán cumpleaños.

Bisiestos nacidos desde 1980*

Año Hombre Mujer TOTAL 1980 105 102 207 1984 105 95 200 1988 116 97 213 1992 107 90 197 1996 116 83 199 2000 101 113 214 2004 77 83 160 2008 88 83 171 2012 113 88 201 2016 81 109 190 2020 54 62 116

*Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones.

“Una se alegra mucho desde que inicia el año bisiesto. Si nos ajustamos al 29 de febrero, a penas voy a cumplir 9 años, pero si se cuentan todos los años, entonces sí, celebro 36”, reconoció.

¿Por qué 29 de febrero? La tierra no solo dura 365 días dándole la vuelta al Sol, dura 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45,10 segundos. Cada 4 años se le agrega un día más a febrero para mantener equilibrado el calendario gregoriano en 365 días.