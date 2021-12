Nada de propaganda política a partir de este 16 de diciembre

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) le recuerda a todos los partidos políticos y medios de comunicación que a partir de este jueves 16 de diciembre arranca la conocida tregua navideña, la cual se mantendrá hasta el 1 de enero del 2022.

El artículo 136 del Código Electoral indica que durante esos días está prohibido “publicar propaganda política en medios de comunicación”; es decir, no podrán salir espacios pagados en prensa escrita, radio, televisión ni internet.

Las candidaturas a la presidencia de la República únicamente podrán sacar tres mensajes navideños en aquellas radioemisoras, canales de televisión y medios escritos que estén debidamente inscritos ante el Departamento Electoral del TSE.

Nada de nada. Desde este 16 de diciembre y hasta el 1 de enero próximo, no hay propaganda política en medios de comunicación. Archivo. (Lilly Arce Robles.)

Debe tomarse en cuenta que las tres intervenciones deberán ser las mismas en cada caso y se transmitirán por una única vez, en cualquiera de los anteriores medios de comunicación citados.

Cuando se trate de un mensaje televisivo, este podrá sacarse en no más de tres canales, por una única vez en cada uno y con una duración máxima de tres minutos, no en partes.

Mientras tanto, en radio podrá sacarse en no más de tres radioemisoras, igualmente por una sola ocasión y no podrá exceder los dos minutos, no en partes.

En caso de que sea prensa escrita, podrá publicarse una sola vez en tres medios como máximo y el mayor tamaño permitido será de una página.

El incumplimiento de estas disposiciones podría tener como consecuencia una sanción económica que va desde los 800 mil a los 20 millones de colones, tal y como lo establecen los artículos 286 y 289 del Código Electoral.