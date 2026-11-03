Navidad 2026: Estos son los colores que estarán de moda para decorar el árbol y la casa

Si está pensando en decorar su casa para Navidad 2026, hay varias combinaciones de colores que pueden ayudarle a renovar el árbol y los espacios sin necesidad de cambiar todos sus adornos.

Este año destacan el verde salvia, el borgoña, el champán, los tonos naturales y el azul profundo, según las tendencias de decoración recogidas por medios como Canal 26.

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Estas son las principales opciones y cómo utilizarlas:

Verde salvia y blanco : ideales para un árbol de apariencia suave y luminosa. Se pueden combinar con esferas blancas, cintas verdes y luces cálidas.

: ideales para un árbol de apariencia suave y luminosa. Se pueden combinar con esferas blancas, cintas verdes y luces cálidas. Beige y marrón moka : recomendados para quienes prefieren una decoración natural. Funcionan con adornos de madera, figuras artesanales y detalles de tela.

: recomendados para quienes prefieren una decoración natural. Funcionan con adornos de madera, figuras artesanales y detalles de tela. Champán y dorado: permiten agregar brillo al árbol, las coronas navideñas o la mesa sin utilizar colores demasiado intensos.

permiten agregar brillo al árbol, las coronas navideñas o la mesa sin utilizar colores demasiado intensos. Borgoña y dorado antiguo: una alternativa al rojo tradicional. Esta combinación puede utilizarse en lazos, esferas y centros de mesa.

antiguo: una alternativa al rojo tradicional. Esta combinación puede utilizarse en lazos, esferas y centros de mesa. Verde bosque y esmeralda: combinan con madera, cristal y tonos marrones para una decoración de colores profundos.

combinan con madera, cristal y tonos marrones para una decoración de colores profundos. Azul marino y plateado: una opción para quienes desean alejarse de la paleta clásica de Navidad. También admite detalles blancos.

El verde salvia y el blanco son dos de los colores que destacan para decorar el árbol de Navidad 2026. (Lilly Arce/Lilly Arce)

¿Cómo decorar sin comprar todo nuevo?

Una recomendación práctica es escoger dos colores principales y utilizar un tercero solamente para pequeños detalles.

Por ejemplo, si ya tiene esferas doradas, puede conservarlas y agregar algunos adornos borgoña. Si cuenta con decoraciones blancas, puede combinarlas con verde salvia.

También destacan los adornos de papel, las estrellas, las figuras de madera y los lazos de terciopelo o lino, según las propuestas de decoración recogidas por Yo Dona, de El Mundo.

Para renovar el árbol con pocos elementos, basta con cambiar los lazos, incorporar esferas de un nuevo tono o utilizar adornos artesanales.

En la mesa navideña, los mismos colores pueden aplicarse mediante servilletas, caminos de mesa o centros decorativos.

El rojo y el verde tradicionales no desaparecen de las opciones para esta temporada, pero sus versiones más oscuras, como el borgoña y el verde bosque, ofrecen otra manera de utilizarlos.