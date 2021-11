¿Necesita ayuda para obtener el código QR de vacunación? Aquí le explicamos qué debe hacer

Si a usted se le ha hecho un mundo sacar el código QR que certifica que ya está vacunado contra el covid-19, porque no se la juega con la tecnología o no tiene Internet, un celular o una compu no se preocupe, porque ya casi le llega ayuda.

A partir del lunes 15 de noviembre las bibliotecas públicas, varias municipalidades y las oficinas financieras de la Caja Costarricense de Seguro Social darán el servicio de facilitar a la gente el código QR, ya sea en digital o impreso en una hoja.

Una vez que tengan el QR las personas pueden ponerlo dónde quieran. Foto: Cortesía. Una vez que tengan el QR las personas pueden ponerlo dónde quieran. Foto: Cortesía. (Cortesía)

Jorge Mora, director de Gobernanza Digital del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, explicó que el trámite será muy sencillo y rápido.

“Las personas deberán llevar su cédula, el carnet donde está la información de las vacunas contra el covid o el pin que se les envió por correo si llenaron el formulario; si tienen el pin no es necesario llevar el carnet de vacunas. En el caso de las bibliotecas quienes vayan a ir a una deben llamar primero para sacar una cita, se hará de esa manera porque actualmente así es como están funcionado esas instituciones para controlar el aforo”.

[ Presentar código QR de vacunación de menores será obligatorio a partir del 31 de enero ]

“Serán 75 las oficinas de la Caja que darán el servicio, pero se trata de las financieras, no los ebais ni las clínicas porque esos centros están concentrados en atender la pandemia y a otros pacientes enfermos. En cuanto a las municipalidades serán catorce las que ayuden a obtener el código, estas informarán de forma oportuna, por medio de sus redes sociales, cómo se llevará a cabo el trámite, porque algunas están pensando incluso en habilitar las oficinas de los comités municipales de emergencia para estar más cerca de la gente”, dijo el funcionario.

El 22 de noviembre se unirán a las oficinas facilitadoras 102 agencias del ICE. En el caso de las oficinas de la Caja, las munis y el ICE no será necesario sacar cita.

Los extranjeros que se vacunaron aquí y ticos que recibieron el medicamento fuera del país deben primero llenar un formulario. Foto: Cortesía. Los extranjeros que se vacunaron aquí y ticos que recibieron el medicamento fuera del país deben primero llenar un formulario. Foto: Cortesía. (Cortesía)

Inconvenientes

Como en todo proceso podría ser que a algunos ciudadanos se les presenten dificultades a la hora de que le tramiten el código. Ya se han detectado casos de personas que no han podido sacar el QR con las fechas de la aplicación de las dosis que está en los carnés porque no es igual a la que viene en el EDUS, entonces no se genera el código.

“Si alguien llega a una de estas oficinas y el sistema da un error, de inmediato se generará un tiquete de atención con un número de caso que se le entregará a la persona. En el sistema quedarán los datos para localizar al afectado y apenas se resuelva la situación será contactado para que vuelva a ir a la oficina facilitadora para obtener su código”, explicó Jorge Mora.

[ Municipalidad de San José les ayudará a vecinos del cantón a sacar el código QR de vacunación anticovid ]

El jerarca también explicó que si una persona tiene problemas de movilidad tendrá la opción de enviar a un tercero a que le retire el código, sin embargo, estos casos serán tratados de forma especial.

“Como se trata de información personal en esos casos se necesitará que las personas que autorizan que les retiren el QR envíen un documento firmado en el que especifiquen a quién enviaron por el código, también deben mandar la cédula. Esas peticiones se atenderán solo en las oficinas regionales del Ministerio de Salud, es por un tema de protección de datos personales”.

En los próximos días estará lista la app para leer los códigos, ya fue probada y un concierto y pasó la prueba. Foto: Grupo Nación. En los próximos días estará lista la app para leer los códigos, ya fue probada y un concierto y pasó la prueba. Foto: Grupo Nación. (Rafael Pacheco Granados)

Mora recordó que las personas extranjeras que se vacunaron en el país o los ticos que se vacunaron fuera de Costa Rica, deben primero llenar un formulario que está en la página del Ministerio de Salud para certificar que efectivamente recibieron el medicamento (https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/vigilancia-de-la-salud/certificado-de-vacunacion-covid-19).

Luego deben enviar un correo a la dirección notificacionescovid@misalud.go.cr en el que deben adjuntar una copia del documento de identificación válido y vigente (cédula, pasaporte o DIMEX) y copia del carné de vacunación que recibió en la Caja, la copia debe ser por el frente, donde se visualicen los datos personales de identificación y por dentro donde se visualicen las dosis recibidas.

Cuando el documento esté listo le enviarán a su correo electrónico un acceso al portal web habilitado para descargarlo. En el correo le llegarán las instrucciones de cómo ingresar a este sitio por medio de un pin único y su número de identificación, si la persona no puede descargar el QR puede ir con el pin a una de las oficinas facilitadoras para que le ayuden.