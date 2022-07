Negocios de “La Cali”: “Es injusto que nos cierren temprano por un problema país”

Los empresarios que tienen negocios en el barrio La California, mejor conocido como La Cali, consideran que sería muy injusto que a ellos les cierren los negocios más temprano por un asesinato que es parte de los enormes problemas de seguridad que tiene el país y no solo La Cali o San José.

Consideran los dueños de bares y restaurantes, de las que son 4 de las cuadras más visitadas por jóvenes durante los fines de semana en todo el país, que desde 2017 ellos y los vecinos de la zona, iniciaron contactos y coordinaciones con Fuerza Pública, Policía Municipal y hasta el OIJ, para reforzar los niveles de seguridad.

Esta semana el ministro de Seguridad Pública, Jorge Torres aseguró que van a analizar las patentes de los negocios de La Cali, tras el asesinato el pasado 2 de julio, del joven de 19 años, Marco Calzada, a la entrada del barrio Chino, pero que estuvo minutos antes de ser ejecutado en uno de los bares de La California.

En 400 metros de barrio La California hay al menos 30 locales comerciales. Foto Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

“Nosotros hemos tratado de hacer el máximo esfuerzo con el personal, con la cantidad de mujeres y hombres policías que tenemos; sin embargo, el abrir estas patentes hasta horas de la madrugadas nos ha consumido una cantidad de recursos impresionantes”. Esto lo indica pues las patentes para bar tienen permiso de abrir hasta pasada la medianoche, las de restaurante hasta las 2:30 am y las turísticas 24 horas.

“No nos da para cubrir lo necesario. Yo quisiera tener una pareja de policías en cada cuadra, pero no nos da. Hay patentes que están hasta las tres de la mañana. Lo ideal sería como tener más policía municipal que nos apoye”.

“En cuanto a las patentes, bueno, tendríamos que hablar con ellos (el personal de la Municipalidad), ver hasta qué hora sería lo idóneo. No sé si la hora sería algo que afecte la seguridad o no. Tendría que hablar con el alcalde para ver cómo podríamos mejorar. Todavía no he conversado con él, en las próximas horas voy a tratar de comunicarme”, dijo el ministro Torres esta semana.

Andrés Herrera Chacón, presidente de la asociación de vecinos y empresarios de barrio La California (Asocali), comentó que “es injusto que nos cierren temprano por un problema país. No estamos de acuerdo, para nada, en que se esté analizando cerrar los locales de La Cali más temprano, eso no va a solucionar un problema grave que tiene todo el país, el de los asesinatos.

“Durante la pandemia los bares y restaurantes sufrimos cierres obligatorios totales y parciales, y eso no provocó que los asesinatos del país bajaran. Fuimos uno de los sectores más golpeados por la pandemia, pero poco a poco nos estamos reponiendo, no es justo que recién nos reponemos y nos quieran volver a afectar”, explicó Herrera.

Seguridad privada

El presidente de Asocali, recordó que una solicitud que hicieron hace mínimo cinco años por fin fue atendida este 2022, la de cerrar completamente a los vehículos 100 metros de los 400 que tienen la concentración de bares y restaurantes en la zona.

Ahora, desde mediados de junio anterior, hay 100 metros con vallas y seguridad privada que revisa a quienes pasen a los bares y restaurantes para evitar que ingresen con armas de fuego, drogas o armas blancas. Esas vallas y esa seguridad privada es pagada, totalmente, por los vecinos y dueños de bares y restaurante de la zona. No hay ningún aporte de Fuerza Pública o Policía Municipal.

Unos 100 mil jóvenes al mes visitan La Cali, especialmente los fines de semana. Foto Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

“Hablamos de 20 vallas y 8 oficiales privados durante las noches de los viernes y sábados, que es cuando más gente llega, eso nos cuesta casi tres millones de colones al mes. Hacemos esa inversión porque consideramos que no nos podemos quedar sin hacer nada.

“Nuestro objetivo es poder encapsular (cerrar del todo) las 4 cuadras principales de La Cali (sobre calle 21), aunque eso signifique un aumento de varios millones al mes en vallas y seguridad privada. Lo haremos con mucho gusto por la seguridad de todos”, reconoció don Andrés, quien asegura que en esos 400 metros hay al menos 30 locales que generan unos 700 empleos directos.

Para el presi de Asocali “por más que nosotros aumentemos la seguridad desde la estación del tren al Atlático hasta Avenida Segunda, los alrededores también deben estar vigilados por las autoridades nacionales. A La Cali no la pueden responsabilidad por algo que pasó a un kilómetro de distancia. Nosotros estamos aportando y los resultados son positivos y así lo nota el OIJ, los vecinos y los dueños de bares y restaurantes”, agregó Herrera.

Mucha gente

Don Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José, nos dijo este 5 de julio que el ministro de Seguridad Pública se reunirá con el alcalde josefino, Johnny Araya, para aclarar el camino que permita atender de mejor forma, en materia de seguridad, la zona de La Cali, la Plaza de la Democracia, el barrio Chino y, en general, sobre el casco central de San José.

“El casco central de San José tiene el mayor volumen delictivo del país. Eso se explica en tanto movimiento de personas en los comercios y en la cantidad de vehículos y personas que recibe todos los días, el cual se calcula en hasta dos millones de personas diarias.

“Por eso es tan importante lo que pasa en San José y por eso es tan preocupante cuando suceden hechos delictivos como el asesinato de dos jóvenes en los últimos quince días”, dijo Solano.