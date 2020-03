“Creo que todo se me juntó, porque luego de eso me fui a la finca, tomé la foto y esto lo que me hace es confirmar mi fe y la necesidad que tenemos los creyentes de no perder la esperanza en momentos como este. Todos estamos angustiados, pero cada uno, sea cual sea la religión que profesa, no debe perder el ánimo”, agregó.