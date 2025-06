¡Ni por olor ni por textura! Con este truco nunca más va a comerse una fruta que no está madura

Para nadie es un secreto que no hay nada más decepcionante que meterle un ñangazo a una fruta y que aún no esté madura o, peor aún, que esté pasada y, quedarse con esa sensación pastosa en la boca.

Con este truco usando Inteligencia Artificial, nunca más va a comerse una fruta que no esté lista. (Foto: Magda Ehlers/Pexels/Foto: Magda Ehlers/Pexels)

Si usted nunca más quiere volver a comerse una fruta que no está lista, le tenemos un truco que lo va a hacer acertar todas y cada una de las veces y, lo mejor de todo, ¡es que usted no tiene que hacer nada!

Y es que, para nadie es un secreto que la inteligencia artificial llegó para quedarse, entonces, ¿por qué no usarla a su favor?

Resulta que si usted está en la feria o en el supermercado, y está indeciso sobre qué fruta llevarse, no tiene que tocarla, olerla y mucho menos probarla, con una simple fotografía puede saber si está lista o no.

Este truco es tan sencillo como tomar una foto de las frutas y pedirle a ChatGPT que la analice, para que le diga cuáles frutas se pueden comer y cuáles no.

Pero, para que vea que no es cuento, nosotros lo pusimos a prueba.

Nos fuimos a una pulpería cerca y le tomamos fotos a diferentes frutas y verduras, y le pedimos a ChatGPT que escogiera las que ya están listas para comer y, en cuestión de segundos, nos había señalado cuáles frutas y verduras estaban listas para comer.

ChatGPT es muy bueno para detectar las frutas pasadas y las maduras. (Sergio Salazar/Sergio Salazar)

Incluso, nos llevamos la sorpresa de que no solo nos señaló los productos que se pueden comer, si no que también los que ya estaban pasados y los que aún no estaban listos.

“Hay varios tomates con manchas negras o hundidas, lo que indica que están pasados o empezando a pudrirse. En particular: uno en el centro inferior y otro justo a la derecha del anterior (...) Hay tomates con una mezcla de verde y rojo pálido, que aún necesitan madurar un poco”, se lee en la recomendación que nos dio.

Ahora, ¿cómo puede usted aprovechar este truco? Subir una foto a ChatGPT es muy sencillo. Nada más tiene que ir a https://chatgpt.com/ y crearse un usuario o registrarse con el suyo.

Una vez dentro, abre un nuevo chat y, en la parte inferior derecha de la pantalla, aparece un símbolo de “+”, le da clic y escoge la opción “agregar fotos o archivos”.

Cuando la imagen se carga, en el cuadro de texto escribe: “necesito que me encircule cuáles frutas y verduras están listas para consumir” y, en cuestión de segundos, debería devolverle la fotografía con las marcas.

