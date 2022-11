Nicaragua planea desarrollar energía nuclear, ¿estaría en riesgo Costa Rica?

Nicaragua tiene planes de desarrollar un proyecto para generar energía nuclear de la mano de Rusia.

El presidente del vecino país, Daniel Ortega, firmó hace unas semanas un decreto en el que autoriza el desarrollo de este tipo de energía “con fines pacíficos”.

Dicho decreto establece la creación de una Comisión Nacional que tendrá como misión “promover el desarrollo y uso de la energía atómica para fines pacíficos en materia de agricultura, medicina, industria, ciencia y tecnología, vigilancia ambiental y otros aspectos relacionados”.

El anuncio de los planes del gobierno nicaragüense genera preocupación, ya que la creación de un reactor nuclear en la región centroamericana representaría un riesgo.

La Teja conversó con Erick Mora, catedrático de la Escuela de Física de la Universidad de Costa Rica (UCR), y nos explicó qué es la energía nuclear y para qué sirve.

“La energía nuclear es un tipo de energía que se aprovecha a partir de las fuentes radioactivas, algunas se encuentran en la naturaleza y otras el ser humano las puede crear.

“Hay muchísimas aplicaciones para este tipo de energía, algunas médicas, como por ejemplo fuentes radioactivas que se utilizan para hacer estudios en pacientes; en Costa Rica desde los años setenta existe la medicina nuclear y se traen productos derivados de la energía nuclear para estas prácticas. Otra aplicación es la investigación con fines industriales y también hay un uso, que es el más común, que es para producción de electricidad”, explicó.

Enorme inversión

El experto dice que para que Nicaragua logre desarrollar energía nuclear tendría que instalar un reactor nuclear, algo que sale carísimo, y necesitaría más de mil millones de dólares.

Además, hace énfasis en que un proyecto de ese nivel es una inversión para toda la vida y requiere de mantenimiento preventivo y correctivo adecuados.

“En países de primer mundo se tienen infraestructuras muy robustas desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de profesionales que acompañan este tipo de reactores, que desde mi punto de vista, tal vez Nicaragua no tiene”, manifestó.

El científico asegura que para formar la base de especialistas en el campo nuclear que se requiere para empezar un proyecto de este tipo, se necesitan por lo menos 20 años.

Además, fue claro en que para colocar un reactor nuclear hay que tener muchas previsiones para evitar accidentes como los que se han dado en Fukushima, en Japón (2011).

“Si en un país como Japón, que es de primer mundo, se dan este tipo de acontecimientos, imagínese lo que podría pasar en Nicaragua, que no es del primer mundo, donde no hay personal capacitado y donde no hay legislación para este tipo de infraestructuras”.

Riesgos conocidos

El catedrático dijo que los riesgos que tienen los reactores nucleares ya son más que conocidos.

“Ya se sabe qué es lo que pasa si un reactor nuclear llega a fallar y cuál es el área que puede llegar a afectar su radiación. Si recordamos lo que pasó en Chernóbil (en 1986) un reactor que estaba en Ucrania, prácticamente llegó a afectar a todo el mundo.

“Con el accidente de Fukushima, las cosas fueron un poquito más concentradas en Asia, pero aún así fueron enormes, ahora imagínese si hubiera un reactor en Nicaragua y llegara a pasar algo así, no sería un riesgo solo para nosotros, sino para todo Centroamérica, México, Panamá, es decir, toda la región.

La socióloga nicaragüense, Elvira Cuadra, coincide con Mora en que Nicaragua no está preparada para desarrollar un proyecto tan grande como la instalación de un reactor nuclear.

“La verdad me sorprendió el anuncio, porque era algo que no veía venir, pese a que el gobierno nicaragüense dice que los fines del proyecto serían pacíficos y no militares, aún así creo que el país no tiene las condiciones para desarrollar este tipo de tecnología.

“Creo que más bien que puede tratarse de una estrategia de Rusia para provocar a Estados Unidos, debido a los constantes roces que tienen esas dos naciones y que se han visto intensificados con la invasión de Rusia a Ucrania”, expresó la nicaragüense.

Elvira dice que lo más probable es que este nuevo plan se quede en el papel, como ha pasado con otros.

“Ya en otras ocasiones han anunciado proyectos a mediano y largo plazo que no se han concretado, como una fábrica de vacunas que dijeron que se construiría en Nicaragua y proyectos de experimentación en varias áreas, pienso que esta vez ocurrirá lo mismo”, manifestó.