Nicaragüense exiliada: “La democracia es muy frágil, cuiden ese tesoro tan grande”

Un grupo de nicaragüenses participó en labores de observación. Foto: Cortesía de Claudia Vargas. (Cortesía de Claudia Vargas)

A muchos de los nicaragüenses que viven en Costa Rica les cuesta creer que los ticos vivan este proceso electoral con tanta libertad.

El observar las banderas en los carros y ver que cada quien llega al centro de votación identificado con los colores de su candidato, sin que eso genere pleitos o violencia, es para ellos algo nuevo y que quisieran que se llegue a dar en su país en algún momento.

“Estoy participando, junto con otros nicaragüenses, como observadora del proceso y me siento impactada de ver la tolerancia con la que se están dando las elecciones, uno ve caminar a una persona con la camiseta de Figueres y esta se topa a otra con la camiseta de Lineth y hasta la saluda, después ven a alguien con la camiseta de Eli y también le hablan, eso es respeto.

Los nicaragüenses que viven en Costa Rica ven el proceso electoral con admiración. Foto: Cortesía de Claudia Vargas. (Cortesía de Claudia Vargas)

“Quiero darle un mensaje a los costarricenses: La democracia es muy frágil, cuiden ese tesoro tan grande que tienen en las manos porque muchas veces uno no valora las cosas que tiene hasta que las pierde, nosotros soñamos con vivir un proceso electoral libre en Nicaragua”, manifestó.

Claudia dice que ella describe este 6 de febrero como una fiesta cívica en la que los costarricenses disfrutaron de su libertad de expresión.

“Da gusto ver que la gente dice lo que piensa, que los partidos compiten, pero con respeto y que hay un Tribunal Supremo de Elecciones empoderado y respetado por todos, esto definitivamente es democracia.

“El voto es sagrado y por eso hay que cuidarlo, hemos visto que hasta los niños son llevados a votar en Costa Rica, hacen elecciones especiales para ellos y eso es muy importante porque desde ahora participan en la democracia”, aseguró.

Los pinoleros quisieran llevar las buenas prácticas electorales a su tierra. Foto: Cortesía de Claudia Vargas. (Cortesía de Claudia Vargas)

Primera vez

Mario de León se levantó este domingo bien temprano, se alistó y salió de su casa en Poás de Alajuela para ir a votar a San Pablo de Heredia.

Él es nicaragüense y llegó al país desde muy pequeño, cuando tenía apenas seis años por lo que ve a Costa Rica como su patria.

Hace unos cinco años se naturalizó y este domingo, por primera vez, participó en unas elecciones presidenciales. Ya había participado en las elecciones municipales.

Reconoce que lo pensó para madrugar y para viajar, pero la ilusión de votar en unas elecciones presidenciales por primera vez le dio las fuerzas necesarias para vencer la pereza y cumplir con su deber cívico.

“Me hizo sentir muy feliz ver mi nombre en ese padrón y mi foto en un documento en el que llevan el control de los votantes. Ya tenía decidido mi voto hace rato, no vi debates, solo propuestas escritas y en redes sociales.

Mario de León votó este domingo por primera vez en unas elecciones presidenciales. Foto: Cortesía. (Cortesía)

“La campaña me ha gustado mucho porque se ve respeto entre los partidarios y hay mucha armonía. También las personas se están motivando a ir a votar. En mi caso dada la lejanía de mi centro de votación me lo pensé, pero en realidad al ser mi primera vez me motivó mucho a viajar y votar.

Mario dice que es una buena señal ver a tantas personas salir a las calles a votar porque con eso gana la democracia.

“La gente está motivada a votar, es interesante por la cantidad de opciones que hay, creí que la gente se iba a abstener de votar, pero no, las escuelas están llenas. Ve uno en la calle que hay familias que van a votar juntas y todos los miembros son de partidos diferentes y eso es muy interesante.

“Sobre las elecciones en Nicaragua lo que sé es lo que vi en los medios de comunicación, sobre el asunto de Ortega y las detenciones de los candidatos que querían luchar por la presidencia, algo muy diferente a lo que se vive aquí”.

Admiración

La youtuber pinolera Jaqueling Libeth Florez, quien vive en Costa Rica, también se refirió al proceso electoral tico y dijo que es muy diferente a la manera en la que se eligen los gobernantes en su natal Nicaragua.

La youtuber Jaqueling Florez dice que admira la democracia de Costa Rica. Foto: Cortesía de Jaqueling Florez. (Cortesía)

“Siempre he admirado la democracia que hay en Costa Rica, me gusta que las personas emiten su voto no por emoción ni porque están apegados a un partido político, sino que analizan la mejor opción posible y así deciden su voto.

“De igual manera me gusta que todo el proceso de elecciones presidenciales es muy tranquilo no se ven enfrentamientos agresivos entre las personas”, destacó la joven.

Los tres nicaragüenses esperan que la decisión tomada este domingo sea la correcta para que el próximo presidente de Costa Rica traiga soluciones a los principales problemas que afectan el país.