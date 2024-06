Nicaragüense llegó a Costa Rica con un curioso proyecto bajo el brazo

Melissa Guerrero es una joven nicaragüense que salió de su país en busca de un mejor futuro y se trajo un hermoso proyecto que ya está viendo la luz en Costa Rica, se trata de una cerveza hecha a base de miel a la que llamó Freyda.

La empunchada muchacha conversó con La Teja y contó que sacar un negocito adelante no es nada fácil, pero se mantiene firme y luchando por su proyecto.

- ¿Hace cuánto se vino para Costa Rica?

A principios de julio del 2022. Me vine porque había trabajado en una organización de derechos humanos en Nicaragua y pues, nunca he estado como muy de acuerdo con el gobierno actual, por lo que prefería buscar otro lugar y formar una nueva vida.

- ¿Viajó sola?

Sí, tenía unos conocidos aquí y ellos me tendieron la mano. Soy comunicadora y ya aquí había otros periodistas que se habían venido antes.

- ¿Le costó mucho encontrar trabajo?

De hecho hasta el año pasado conseguí trabajo manejando las redes sociales de una zapatería, ahí estuve cuatro meses. Después estuve como dos meses con la Fundación Puentes para el Desarrollo.

Durante todo ese tiempo fueron mis amigos los que me ayudaron a salir adelante y comprar mis cosas básicas, estoy muy agradecida con ellos por tanto apoyo en esos momentos difíciles.

- ¿Cómo nace el proyecto de la cerveza?

Nació cuando aún vivía en Nicaragua surgió porque yo siempre he leído mucho, mi mamá mi inculcó el hábito de la lectura desde que era pequeña y en algunos libros de fantasía se menciona mucho la hidromiel (la mezcla entre agua y miel que se deja fermentar para crear la cerveza). Un día quise probarla, así que hice, le di a un tío y a mi abuelo y les gustó, me dijeron que por qué no la vendía y así empecé, yo hago todo el proceso, es artesanal.

Allá en Nicaragua no tuve mucho apoyo, fui a algunas ferias, pero no tuve el éxito que esperaba para sacar adelante mi negocio, espero que aquí en Costa Rica me vaya mejor.

- ¿Qué presentación tiene la cerveza?

La vendo en una botella de vidrio de 330 ml, como la cerveza comercial. Hago entregas a quienes me pidan; tengo la cerveza de miel tradicional, pero también tengo otras que le pongo la fruta de la temporada, por ejemplo, ahorita tengo una con uchuva y otra con mango.

- ¿Qué precio tiene la cerveza?

Cuesta tres mil colones, más el envío que se calcula dependiendo del lugar al que hay que ir a hacer la entrega.

- ¿Cómo le ha ido con los permisos para vender la cerveza?

Todo eso está en trámite con el Ministerio de Salud, me ha costado mucho porque soy extranjera, eso lo dificulta todo un poco más.

—-¿Qué le dice a la gente que prueba la cerveza?

Bueno, a casi todos mis clientes les gusta porque sí sienten el sabor de la miel y después les llega el alcohol, tiene entre el 9% y el 15% de alcohol entonces sí es bastante fuerte.

- ¿Cómo visualiza su negocio en el futuro?

Hace un tiempo, cuando todavía estaba en Nicaragua, yo decía entre bromas que me visualizaba más exitosa que Carlos Pellas, el empresario cervecero más grande que hay en Nicaragua, pero actualmente no sé cómo verme a futuro, no me atrevo a decir algo así porque ha sido muy difícil sacar el proyecto adelante, pero mantengo la esperanza y sigo luchando.

- ¿Qué le dice a las personas que están intentando poner un negocito y tienen miedo?

Que lo más importante es buscar el público meta de su producto, su nicho de mercado porque no todo le gusta a todos, por eso hay que enfocarse en llegarle a las personas que sí comprarán sus productos.

- ¿Qué es lo que más le ha gustado de Costa Rica?

El clima de San José que es más fresco que el de Managua, sé que en estos días allá la temperatura ha llegado a los 40 grados.

- ¿Qué cosas no le han gustado de Costa Rica?

Bueno, un poco el costo de vida, que a veces es un poquito alto.

- ¿Qué sueña para su país?

Bueno, la esperanza de todos los nicaragüenses y lo que todos aspiramos es que se recupere la paz y así todas las familias puedan vivir en paz.