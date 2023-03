Nicaragüense pasó de lavar carros a ser el ingeniero de un proyecto de Joel Campbell

Junnior Martínez nació y creció en Managua, Nicaragua. Su juventud fue agradable y hasta tuvo la oportunidad de graduarse como ingeniero civil.

No obstante, en el 2018 le tocó vivir una pesadilla cuando empezaron los problemas sociopolíticos debido a la dictadura de Daniel Ortega y como sentía que su vida corría peligro decidió venir a Costa Rica donde encontró la manera de ser feliz.

Este hombre, de 31 años, le relató a La Teja que aunque extraña su patria, se ha adaptado muy bien a Tiquicia y ya se encariñó con el país, su gente y sus costumbres, por lo que es probable que se quede a vivir aquí para siempre.

Junnior Martínez pudo acreditar sus títulos en Costa Rica y eso le permitió conseguir trabajo como ingeniero. Foto: Cortesía. (Cortesía de Junnior Martínez)

- ¿En qué parte de Nicaragua nació?

En Managua, la capital. Ahí me crié.

- ¿Cuándo llegó a Costa Rica?

Me vine el 14 de julio del 2018, estaba iniciando la problemática sociopolítica en mi país y estaba siendo hostigado, ya no me sentía tranquilo ni seguro, entonces me vine para acá aprovechando que mi mamá vivía aquí en Costa Rica.

Doña Lesbia Martínez, mamá de Junnior, está orgullosa de todo lo que ha logrado su muchacho. Foto: Cortesía. (Cortesía de Junnior Martínez)

- ¿Dónde vivió a su llegada al país?

Cuando llegué aquí estuve viviendo un tiempo con la familia con la que mi mamá trabajaba como trabajadora doméstica, siempre les voy a agradecer a esas personas que me hayan dado alimento y un techo. Estuve viviendo con ellos tres años, pero hace un año vivo solo.

- ¿Le costó mucho conseguir trabajo aquí?

Me costó mucho encontrar un trabajo formal, recuerdo que pasé como dos semanas sin hacer nada porque no tenía permiso de trabajo, pero luego empecé a trabajar lavando carros porque necesitaba generar dinero para mis necesidades, así estuve como mes y medio.

Ya cuando conseguí el permiso de trabajo conseguí un puesto como bodeguero, ahí estuve como siete meses y en ese periodo traté de homologar mis títulos universitarios y los documentos que traje de Nicaragua. Cuando pude hacerlo conseguí trabajo como asistente de ingeniería y después de trabajar muy duro, como cuatro meses, me ascendieron a ingeniero de proyecto. Mi primer proyecto como ingeniero responsable fue el centro de alto rendimiento del futbolista Joel Campbell.

Junnior cuenta que el primer proyecto grande que estuvo a su cargo por el centro de alto rendimiento de Joel Campbell. Foto: Cortesía. (Cortesía de Junnior Martínez)

- ¿En cuál universidad estudió?

Estudié en la Universidad Nacional de Ingeniería y saqué la carrera de Ingeniería Civil.

- ¿Le costó mucho homologar el título?

Gasté mucha plata y tiempo para hacerlo. Fui al Conare (Consejo Nacional de Rectores) que verificó que los documentos que traje eran auténticos y legales, tardé como tres meses en eso. Después tenía que ir a una universidad para que revisara mis documentos y mi nivel académico y escogí a la UCR. En ese momento me puse nervioso porque no sabía qué me iban a decir, le pedí a Dios Todopoderoso que me homologaran el bachillerato y que yo estudiaba aquí los dos años de licenciatura, pero cuando pasó la evaluación me mandaron a llamar, me dieron una carta en la que me decían que mis notas y lo que yo había estudiado se equiparaba a la licenciatura de Ingeniería Civil que impartía la UCR. Estaba que no lo creía, era un sueño hecho realidad, hasta me subieron a un estrado para darme el título.

El nicaragüense se siente feliz, libre y en paz en Costa Rica. Foto: Cortesía. (Cortesía de Junnior Martínez)

- ¿Cuál es la sensación de haber superado los obstáculos y trabajar en lo que tanto le gusta?

Me cuesta creerlo, me siento completo, feliz, satisfecho y agradecido por trabajar en la profesión que estudié.

- ¿Qué es lo que más extraña de su patria?

La comida es algo que extraño mucho.

- ¿Qué es lo que más le ha gustado de Costa Rica?

Me ha gustado mucho el clima, el sistema de educación y de salud, las vistas, los atardeceres, las playas y la comida también me agrada un montón, pero sobre todo me agrada la libertad que uno puede llegar a tener si hace bien las cosas.

Junnior está muy contento de poder trabajar en lo que estudio. Foto: Cortesía. (Cortesía de Junnior Martínez)

- ¿Qué mensaje le manda a sus hermanos nicaragüenses?

Lamentable estamos viviendo situaciones que nadie quiere vivir, pero tenemos que sobrellevarlo, que estén donde estén, en cualquier parte del mundo, que sepan que poco a poco la situación va a mejorar, con nuestro esfuerzo y la ayuda de Dios.

Junnior dice que le gustaría regresar a su país a visitar a sus conocidos y a los familiares que tiene allá, pero dice que se ha adaptado muy bien a la vida en este país, por lo que ahora que le va bien en el trabajo prefiere quedarse a vivir en Costa Rica.