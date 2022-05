Nicaragüenses exiliados levantan la voz contra el régimen de Ortega desde radio Costa Rica

Los comunicadores nicaragüenses exiliados en Costa Rica no se han quedado de brazos cruzados y se mantienen en pie de lucha para combatir las arbitrariedades del régimen de Daniel Ortega contra la libertad de prensa en ese país.

Es por esa razón que le dieron vida a la Revista Nica Noticias CR News, un nuevo programa de radio que se ytransmite los sábados en radio Costa Rica (930 AM), de 2 a 3 de la tarde y que empezó el pasado 7 de mayo.

La meta es que el espacio se transmita diariamente lo más pronto posible, ya que tiene como objetivo ser un pilar en contra de la dictadura de Ortega y su esposa, Rosario Murillo. Además buscan presentar historias de vida de pinoleros que gracias a sus acciones son un ejemplo de superación en suelo costarricense.

Solihet, don Armando y María Belén, son comunicadores nicaragüenses. Foto Eduardo Vega Arguijo. (Eduardo Vega Arguijo)

El director es el conocido periodista Armando Espinoza Zamora, quien cuenta con el apoyo de otras tres comunicadoras, Solihet Martínez Guerrero, María Belén Martínez Sánchez y Mayra Centeno.

“En Nicaragua cada día son menos los medios de comunicación que existen y que son realmente libres, que pueden informar la verdad. El régimen Ortega-Murillo los cierra, los amenaza y hasta les cobra mensualmente para dejarlos informar, eso sí, solo lo que al régimen le interesa que se informe.

“El lema del programa es: ‘Nacimos para quedarnos en el corazón de ustedes’. Eso significa que lucharemos por ser esa voz nicaragüense que, desde el exilio, lejos de silenciarse, grita fuerte en contra del régimen, buscando denunciar desde Costa Rica y para el mundo las atrocidades que se hicieron y hacen con muchos de nuestros compatriotas en Nicaragua”, explica don Armando.

De ayuda

El programa tiene un segmento que se llama ‘Recorrido internacional’ en el cual presentan historias de periodistas nicaragüenses exiliados en diferentes países del mundo que les ayudarán a dar a conocer cómo viven ellos en Alemania, Estados Unidos y España, por ejemplo.

“Saber cómo, dónde y de qué viven los exiliados en Costa Rica, es importante informarlo, para consolidar un buen ejemplo o para iniciar una campaña de ayuda. Los nicaragüenses debemos ayudarnos entre nosotros siempre.

El conocido periodista nicaragüenses, Armando Espinoza, es el director del programa. Foto Eduardo Vega Arguijo. (Eduardo Vega Arguijo)

“Las voces nicaragüenses serán muchas en el programa porque no nos callarán, contaremos la verdad que se vive en Nicaragua y de lo que viven los exiliados”, reconoce el director.

También, se tendrá la participación de periodistas desde Nicaragua que cuenten la realidad que se vive actualmente, eso sí, ninguno de ellos dará su nombre, usará uno falso, para evitar que los persigan y los encarcelen.

Además, el programa tendrá secciones de tecnología y ciencia, educación, espectáculos, política, salud y belleza, entre otras.

“Como ya casi no hay medios de comunicación manipulados por el régimen, en Nicaragua se promueve un periodismo ciudadano, que el pueblo use su celular e informe, eso también lo tendremos, somos una voz que se multiplicará, ojalá, en miles de voces”, advierte don Armando.

Revista Nica Noticias CR News, nace en tiempos en que la bandera nicaragüenses se muestra con el escudo al revés, en señal de auxilio. Foto Eduardo Vega Arguijo. (Eduardo Vega Arguijo)

La presentadora Solihet Martínez comenta: “Tenemos en Costa Rica abundantes y grandes ejemplos de exiliados que están en este país aportando positivamente, siendo casos de éxito, por eso los buscaremos en las siete provincias para presentárselos a la comunidad”.

Martínez llegó al país después del 18 de abril del 2018, tuvo que exiliarse porque comenzó a informar en medios de comunicación lo que sucedía en las calles y por eso la pusieron en la lista negra del régimen. Sigue informando en su Facebook “Guardabarranco News” y ahora lo hará desde radio Costa Rica.

María Belén, por su parte, reconoce que informar sin esconderle nada al régimen, no deja de generarles temor, pese a estar exiliados.

“Comunicar la verdad no es malo, el problema es que para el régimen sí lo es. Obvio que hay temor, pero no nos vamos a callar, son días de informar y hacerlo todos los días y por todas las vías. El nicaragüense en Nicaragua, el que está en el exilio en cualquier parte de mundo, y todos los países, deben estar bien enterados de lo que sucede con la dictadura”, asegura.

El mejor lugar

Endy Torres Keith es el productor general de radio Costa Rica y nos dijo que están muy contentos con la llegada de Revista Nica Noticias CR News.

Don Endy Torres es productor general de Radio Costa Rica 930 AM. Foto Eduardo Vega Arguijo. (Eduardo Vega Arguijo)

“El programa no solo estará en radio en los 930 AM, sino que lo tendremos a través de todas las plataformas digitales de Radio Costa Rica, porque no solo somos AM, también está en Facebook “Radio Costa Rica” y tenemos una aplicación para celulares que se puede bajar gratis llamada “radiocr.net” y también el programa se podrá ver en YouTube.

“Estoy convencido que este nuevo programa no tenía un mejor lugar para estar porque así se confirma la tremenda hermandad que hay entre los dos pueblos que convivimos día a día en todo tipo de actividades comerciales y sociales. Hablamos de un programa por y para los nicaragüenses que se transmite desde radio Costa Rica, eso es la mejor confirmación de dos patrias amigas construyendo juntas un mejor futuro”, reconoce don Endy.