Nicaragüenses protestan contra empresario de buses por declaraciones en la radio

Un grupo de nicaragüenses llegó este domingo a las instalaciones de la terminal 7/10, en San José centro, para manifestarse en contra de Enrique Quiñones, propietario de la empresa Nicabus.

Jimmy Guevara, Manuel Aliana, Róger Martínez y Keyla Chow son cuatro exiliados que viven en nuestro país. Foto: Cortesía (Cortesía)

Esto luego de unas declaraciones que dio el empresario y exdiputado nicaragüense en contra de los presos políticos en un programa en radio 800 AM Nicaragua y reproducidos por radio Managua acá en Costa Rica. Incluso, al enterarse de la protesta de este domingo, volvió tirarles muy fuerte a los exiliados en nuestro país.

“Nunca me he burlado de la lucha del pueblo, lo hago de la lucha de estúpidos que fueron los que azuzaron y por culpa de eso hay muertos en Nicaragua que debieran estar vivos. Me burlo de los cobardes que llaman a un boicot contra mí, por qué no lo hacen aquí, si saben que estoy en la radio”, dijo Quiñonez.

Los manifestantes este domingo, entre sus consignas, también salieron en defensa del periodista independiente Jimmy Guevara, quien se encuentra exiliado en nuestro país y aseguraron que él no estaba solo, ante las supuestas amenazas recibidas.

Uno de los asistentes al plantón fue Róger Martínez, psicólogo nicaragüense y expreso político exiliado aquí en Tiquicia, quien explicó que el malestar de los manifestantes fue por la burla hecha por el empresario pinolero en contra de los presos políticos.

La protesta contó con la participación de unos 30 nicaragüenses. Foto: Cortesía (Cortesía)

El plantón fue de dos horas, de 1 p.m. a 3 p.m., frente a las instalaciones de la terminal y, según asegura Martínez, nunca se impidió el libre tránsito ni de vehículos ni de personas, porque lo que buscaban era hacer un llamado a los usuarios de esa ruta de buses a no seguirlos usando para no contribuir con sus recursos al que consideran un aliado del presidente nicaragüense Daniel Ortega.

