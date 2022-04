Niegan entrada a profesor de la UCR a Nicaragua por estar en la lista negra de Ortega

Lo que sería un viaje de trabajo a Nicaragua para el profesor de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Sandoval, se convirtió en una pesadilla, ya que la policía migratoria nicaragüense le negó la entrada a ese país por estar dentro de una lista negra de extranjeros que tiene el dictador Daniel Ortega.

Sandoval, quien es catedrático de la UCR, agarró un bus para ir a Managua el pasado 31 de marzo, ya que se encuentra realizando un trabajo en el que se comparan las elecciones de Nicaragua, Honduras y Costa Rica, por lo que requiere hacer entrevistas con gente de cada país.

El profesor de la UCR, Carlos Sandoval, no pudo entrar a Nicaragua el pasado 31 de marzo. Foto Jeffrey Zamora.

El el bus todo transcurrió puras tejas, pero al llegar al puesto fronterizo de Peñas Blancas todo cambió cuando llegó el momento de la revisión de pasaportes.

Consultaron los archivos

“Ya del lado nicaragüense una oficial de migración me dijo que mi pasaporte lo iban a consultar, que ya casi me lo devolvían, pero cuando regresó me dijo que yo era analista y escritor; a partir de ese momento la situación tomó otro rumbo.

“La oficial, quien siempre se portó amable, me pidió los nombres y los teléfonos de las personas con las cuales iba a conversar en Nicaragua. Por supuesto que no se los di. Pensé que si se los daba podía comprometer a esas personas”, explicó Sandoval.

“Muy pronto entendí que no me iban a dejar entrar a Nicaragua, por eso les pregunté cuál era la razón por la que no me permitían el ingreso al país y me dijeron que era porque no había dado los nombres ni los teléfonos de las personas que iba a ver”, aseguró Sandoval.

Cuando Sandoval llegó al puesto fronterizo de Peñas Blancas y pasó al lado nicaragüense, todo se le complicó. Archivo. (Rafael PACHECO GRANADOS)

Después de casi dos horas (llegó a las 10:30 a. m.), la oficial de migración, le pidió a otro oficial que lo acompañara a la línea fronteriza, le devolvió el pasaporte y le confirmó que no le dejarían entrar.

Autoritarismo

“Lo que yo viví, el hecho de que me tuvieran en una base de datos en migración, es un ejemplo concreto de cómo ha crecido el autoritarismo en Nicaragua. Sin que existiera una razón con fundamento le impiden el ingreso al país a un extranjero, el cual no tiene causas penales pendientes ni orden de captura de ningún tipo.

“Hablamos de un aumento en los últimos años de la represión. De un gobierno que tiene listas negras de nicaragüenses y de extranjeros, listas que tanto han afectado a miles de familias nicaragüenses por lo cual sube la llegada de refugiados a nuestro país”, reconoce Sandoval.

El catedrático reconoce que cuando estaba planeando el viaje imaginó que eso le podía pasar, pero jamás pensó que estaría en una base de datos del gobierno de Ortega, por eso confirmó que es claro que se tienen listas negras y que Ortega vigila hasta lo que pasa fuera de su país.

“No hay que olvidar que este 18 de abril se cumplen cuatro años de las protestas masivas contra el régimen de Daniel Ortega en las cuales las autoridades del gobierno dispararon contra civiles y hasta el día de hoy van más de 300 muertos.

“Costa Rica eligió nuevo presidente y este habló de volver a poner un embajador en Nicaragua, pero se debe tener mucho cuidado a la hora de manejar las relaciones diplomáticas con Nicaragua. Me parece que el presidente electo debería pensar mejor el tema del embajador, me da la impresión que no conoce con detalle la complejidad del tema en la región”, afirma Sandoval.

Por ayudar está en la lista

Conversamos con un exmilitar nicaragüense, el mayor retirado, Roberto Samcam, quien actualmente vive lejos de su patria.

“Efectivamente, Ortega tiene listas negras de personas de varios países que han dado opiniones contrarias al régimen o que pertenecen a algún tipo de organización que ayuda a los exiliados. La única forma que tiene el régimen de cobrar venganza, es no permitiendo el ingreso al país”, confirmó Samcam.

De acuerdo a lo expresado por Samcam, se entiende por qué Sandoval aparece en la lista negra, ya que él es el fundador (en el 2003) de la fundación Merienda y Zapatos que ayuda a niños y jóvenes migrantes, en su mayoría nicaragüenses de lugares como La Carpio, Granadilla, Pavas, entre otros, para que no abandonen sus estudios y que mientras reciben clases tengan su pancita llena.

Sandoval está en la lista negra de Ortega por ayudar a los niños y jóvenes migrantes nicaragúenses para que no abandonen los estudios. Foto Melissa Fernández. (Melissa Fernandez Silva)

Piden cuentas

Debido a lo sucedido, el Consejo Nacional de Rectores de Costa Rica (Conare) le envió una carta al embajador de Nicaragua en Costa Rica, Duilio Hernández Avilés, en la cual le solicitan “su intervención ante las altas autoridades del Gobierno de Nicaragua para tener una explicación de este lamentable incidente y del cual no hubo una justificación oficial por parte de las autoridades migratorias nicaragüenses”. La carta la firma el presidente de Conare, Rodrigo Arias Camacho.

También, el Conare envió una carta a nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Solano, en la cual le piden que, “en su condición de máximo representante de la diplomacia costarricense, tenga en consideración la situación expuesta, y pueda intervenir ante el Gobierno de Nicaragua, para revertir estas acciones que perjudican uno de los roles sociales de la universidad pública, como generadora de investigación de calidad para el país y la región Centroamericana”.