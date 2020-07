Todo se nos ha complicado, sentimos un gran dolor por ya no tener a abuelita y el saber que estamos encerrados nos ata las manos en muchas cosas, no podemos ni ir a comprar comida y los vecinos no quieren ni pasar cerca de la casa, entonces no sabemos a quién pedirle ayuda. Hasta vamos a tener que buscar alguien que vaya a recoger las cenizas de mi abuela, porque ni eso vamos a poder hacer.