Niña cumplió 12 años y lo celebró vacunándose contra el covid-19

Kristhel Araya Tardensilla pasó en un puro corre y corre la mañana de su cumpleaños, este lunes 25 de octubre, con el fin de regalarse la vacuna contra el covid-19.

Kristhel reconoció que para ella fue un cumpleaños muy especial, ya que se levantó tempranito para desayunar con su mamá, doña Diana Tardensilla; su papá, don Reinaldo Araya y su hermanito, Eythan (7 años). Poco después el tata jaló al trabajo y ellos salieron soplados para cumplir con la primera parada del día, el Registro Civil.

Doña Diana nos contó que llegaron a eso de las 9:40 a. m., y en menos de 15 minutos, ya tenían la Tarjeta de Identidad de Menores (TIM). De inmediato, salieron con rumbo al Hospital de Niños.

Feliz feliz. Kristhel, su mamá, doña Diana y su hermano Eythan, hicieron fila en el Hospital de Niños. Foto Eduardo Vega Arguijo. (Cortesía)

A las 10:50 a. m., ya estaban haciendo fila, momento en el que nos topamos a doña Diana junto a sus dos hijos. Estaban un toque agitados por las carreras que se pegaron, pero superfelices porque segundos antes un trabajador del hospital y les había dado la ficha 259, así que Kristhel se garantizó que iba a salir vacunada.

“Estamos muy contentas de haber corrido tanto porque por fin se va a vacunar. Este día es muy especial para nosotros por el cumpleaños de ella y porque la vacuna contra el covid-19 es salud, es vida”, dijo doña Diana.

Kristhel, por su parte, estuvo tranquilita y ansiosa por el pinchazo.

“Me he informado muy bien sobre la vacuna contra el covid-19 y la verdad es un muy bonito regalo de cumpleaños que me la pueda poner. Ya anteriormente lo intentamos en la clínica de Alajuelita, pero no se pudo.

“No tengo ningún temor de ponérmela, claro, siempre hay un pequeño sustillo por la pinchada, pero creo que es normal, no tiene nada que ver con la vacuna en sí. En verdad que es un cumpleaños que no olvidaré: mi primera identificación (TIM) y la estreno para vacunarme contra la pandemia que tanto daño ha causado”, comenta Kristhel.

A eso del mediodía, con Eythan en primera fila, porque no quiso perder ningún detalle del pinchazo, Kristhel recibió su primera dosis contra el covid-19.

“Ni sentí cuando me la pusieron”, aseguró esta vecinita de La Aurora de Alajuelita y quien estudia en la escuela Los Pinos de Alajuelita, quien se fue poco después a seguir celebrando su cumple.

¡Feliz cumpleaños! Esta alajueliteña celebró sus 12 años, que cumplió el propio 25 de octubre, vacunándose contra el covid-19. Cortesía. (Cortesía)

Menores en la mira

El Hospital México, por su parte, confirmo que entre este lunes 25 y el viernes 29 de octubre, esperan vacunar a 300 menores entre los 12 y 17 años diariamente.

El primer día se colocaron 180 dosis a las dos de la tarde. A cada persona se le entrega ficha hasta agotar existencia. De igual manera se continúa con la aplicación de primeras y segundas dosis para las personas mayores de 18 años.

El equipo vacunador también comenzará la aplicación de la tercera dosis con AstraZeneca a personal de primera línea de manera voluntaria en el hospital México.

El área de salud de Cartago vacuna a los adolescentes de 12 a 17 años contra el covid-19, desde el sábado 23 de octubre, en el estadio Fello Meza.

Según el doctor Jorge Fernández, director médico, el hospital brumoso a cada persona se le entregará una ficha contra documento de identificación. La distribución de fichas iniciará desde las siete de la mañana hasta agotar existencia.

Pueden acudir personas del cantón central de Cartago y de las otras comunidades de la provincia que se ubican en los alrededores.

La campaña de vacunación de esta población adolescente en el Fello Meza continuará en la semana del 25 al 29 de octubre, lunes a jueves de 8:30 de la mañana a 3 de la tarde y el viernes de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde.

300 menores. El vacunatorio del Hospital de Niños repartió 300 fichas este 25 de octubre. Cortesía. (Cortesía)

Pinchazos seguros

Con el objetivo de garantizar las dosis necesarias para proteger a la niñez y las terceras dosis del personal de primera respuesta, población adulta mayor y personas inmunosuprimidas; la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) firmó un nuevo contrato con la empresa Pfizer-Biontech para garantizar vacunas para el año 2022.

El contrato permitirá que el país pueda tener vacunas pediátricas y las terceras dosis por medio de la compra de 3,5 millones de dosis, de las cuales 1,5 de millones de vacunas serán para menores de 5 a 11 años, así como 2 millones para terceras dosis, de personas adultas mayores y con factores de riesgo.

A estadio lleno. La fila en el estadio Fello Meza para vacunar menores era bien larga. Se repartieron las 300 fichas del día. (Cortesía)

“Esto permite llegar a las poblaciones que no han sido vacunadas o que por su condición de riesgo es fundamental aplicarles la tercera dosis″, explicó el ministerio de Salud en un comunicado.