Niña de 10 años: “Me gustaría que piensen más en la cultura del país”

Devanny Díaz Delgado de diez años y vecina de Alajuela, como buena bailarina folclórica le pide al nuevo presidente, Rodrigo Chaves, que por favor le asigne más platica a la cultura.

Devanny Díaz Delgado, es bailarina folclórica y le pide al nuevo presidente que por favor le asigne más dinero a la cultura. (Eduardo Vega)

“Me gustaría que piensen más en la cultura del país, que el nuevo presidente le dé más espacio y dinero porque el arte y la cultura forman grandes profesionales. Yo amo bailar”, comentó la alajuelense.

Que los movimientos de esta niña llegaran a alegrar el traspaso de poderes es todo un logro para ella, pues el grupo folclórico Galanteo, de Alajuela, lo integran estudiantes de cuarto y quinto año o recién egresados del Liceo San Rafael de Alajuela, por lo que Devanny es la única seleccionada que está en la escuela.

“Es que como me gusta mucho el baile folclórico me puse a ensayar mucho y me ha ido bien, por eso me llamaron para estar hoy. Estoy muy contenta de ser parte de un día tan importante para el país”, dijo.

Ella es la única integrante del grupo que está en la escuela. (Eduardo Vega)

La estudiante alajuelense quiere ser artista cuando sea grande, pero reconoce que ese gremio necesita más apoyo de parte del gobierno.

“Cuando bailo me siento muy bien, espero poder ser bailarina folclórica siempre, es lindo ser parte de las tradiciones del país, sin embargo, se ocupa ayuda.

“Le deseo muchos éxitos al nuevo presidente, estamos muy felices de vivir un día de fiesta para la patria y ojalá en cada fiesta del país sigan presentes las artes, sobre todos los bailes folclóricos”, comentó.