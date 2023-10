Niña de Pavas irá a la NASA: “Mi sueño es ser la primera ingeniera con una prótesis en ir al espacio”

Isabella Rosales Vargas tiene 12 años, vive en Pavas y está convencida de que cualquier sueño que tenga lo puede transformar en realidad.

“Mi sueño es ser la primera Ingeniera Aeroespacial en ir al espacio con una prótesis”.

No dudamos que lo va a cumplir.

A pesar de su corta edad aprendió a reconocer lo realmente importante de la vida.

“Uno de mis mayores logros es haber nacido y poder vivir con ilusión y valentía gracias a Dios. Otro logro es poder ponerle color a la vida de mis papás”, comenta.

Isabella ama las ciencias y espera convertirse en astronauta. (Alonso Tenorio)

La futura astronauta nació sin su fémur izquierdo. Después de muchos exámenes e investigaciones, ir y venir en citas con doctores, los papás, Lohana Vargas y Jairo Rosales, decidieron, junto con el equipo médico, que amputarle la piernita a los dos años y medio de edad era la mejor decisión, porque así cuando creciera iba a sentir la prótesis como parte de ella.

¿Fue la mejor decisión? Les contamos que Isabella patina, nada, anda en bicicleta, escala y también le entra al surf y está decidida en ir al espacio con su prótesis.

Un gran sueño

“Mi sueño es ser la primera Ingeniera Aeroespacial mujer en ir al espacio con una prótesis, ya que mis papás siempre me han enseñado que puedo cumplir todos los sueños que me proponga.

“Estar en esta grandiosa aventura de ir al Space Center de la Nasa me acerca más a cumplir ese gran sueño, es increíble estar en la delegación de Costa Rica con 9 niñas más que vamos a vivir esta increíble experiencia gracias a la Fundación She Is, a la cual no tengo palabras para agradecer tan emocionante regalo que me han hecho”, asegura la vecinita de Pavas.

La vecinita de Pavas desde ya recibe clases virtuales que tienen que ver con su viaje a la NASA. (Cortesía)

Desde ya hay un grupo de jóvenes ticas que aprende virtualmente sobre diferentes temas del espacio y la ciencia, Isabella es una de ellas.

“Ha sido muy lindo unirme a las clases virtuales donde además de la delegación de Costa Rica también compartimos con las chicas de Panamá y República Dominicana, es muy emocionante aprender juntas y saber todo lo que falta me emociona mucho más.

“Gracias por esta misión que recién empieza y que sé que con la ayuda de Dios voy a esforzarme mucho para seguir siendo con orgullo parte de la tripulación de Costa Rica. Muy pronto tocaré las estrellas y corazones de toda la gente que conoceremos en este viaje maravilloso”, dice la futura astronauta.

Entre 800 se escogieron 10

Después de una exitosa convocatoria nacional que tuvo más de 800 solicitudes, el programa “Ella Es Astronauta” de la Fundación She Is seleccionó a 10 niñas y adolescentes ticas, en condiciones de vulnerabilidad y amantes de la ciencia y tecnología, para ser parte de la segunda misión rumbo al Space Center Houston de la NASA.

Isabella también siente una especial pasión por la robótica. (Cortesía)

Las niñas y jóvenes tendrán la oportunidad de desarrollar habilidades en áreas STEAM (ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas, artes) junto a expertos de la NASA y visitar uno de los centros de investigación espacial más grandes del mundo.

Las 10 que irán a la NASA son: Abigail Monge de Ciudad Quesada, Amahia Mora Villalobos de Puriscal, Amanda Cambronero, Naranjo; Amanda Villalobos, Heredia; Ashley Guillén, Cartago; Emily Vega, Grecia; Kamila Murillo, Guanacaste; Trinity Barrios, Sarapiquí y Alexandra Arias de Hatillo, San José.

“El día que me dijeron que era una de las tripulantes de la Fundación She is fue uno de los momentos más memorables de mi vida porque este siempre ha sido mi sueño ir a conocer astronautas y conocer sus historias, y ahora que tengo la posibilidad de ir a los lugares que siempre he soñado le doy gracias a la fundación por darme esta oportunidad”, agrega Isabella.

Romper estereotipos

Desde 2019, la Fundación “She Is” desarrolla el programa “Ella es astronauta”, un programa reconocido a nivel mundial en alianza con el Space Center Houston-NASA, Estados Unidos.

Usted puede ayudar a que esta fundación siga beneficiando a niñas en vulnerabilidad al SINPE MÓVIL: 8773-8454 o bien contactando al correo: priscilla.s@she-is.org

Este 2023 está con las clases de la NASA y alistándose para las pruebas del MEP porque está en sexto grado de escuela. (Cortesía)

El objetivo del programa es romper estereotipos de género, convertir a las niñas en agentes de cambio en sus comunidades, generar herramientas académicas, darles la posibilidad de vivir una experiencia inolvidable, e inspirarlas a hacer posible lo imposible.

Priscilla Solano, directora del programa en Costa Rica, explica que la emocionante aventura comenzó el 31 de julio de 2023, con capacitaciones virtuales que se extenderán durante 4 meses. Las 10 seleccionadas participan en varias clases y talleres sobre carreras STEAM, robótica, prevención de embarazo adolescente, liderazgo, educación financiera, propósito de vida, inteligencia emocional, ciberbullying, emprendimiento y mucho más.

“Estamos muy emocionadas, este año contamos con la representación de niñas y jóvenes, entre los 12 y los 16 años, de nuestras 7 provincias, con una gran disposición de aprender y sacar el máximo provecho a esta experiencia.

“Dado el éxito que tuvimos el año anterior con la primera misión costarricense, sabemos que será una oportunidad muy enriquecedora para ellas, tanto lo que van a vivir en este tiempo, como lo que va a quedar en ellas para su futuro profesional”, comentó Solano.