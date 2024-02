Julián necesita complicada y cara operación y su madre ruega que nos unamos para ayudarle

“Juntos por el corazón de Julián”. Ese es el nombre de la campaña que arrancó este año con el objetivo de recaudar unos 45 millones de colones con los cuales se podrá operar a un dulce pequeñito de un año y cuatro meses, quien urge de una intervención en su corazoncito.

Ese pequeñito, quien nació el 14 de setiembre del 2022 en Alajuela, se llama Julián Alvarado Castro. De cariño le dicen Juli. La mamá es doña Emily Castro; quien nos contó el caso de su hijo.

Juli salió bien bailarín y le encantan los carritos. (Cortesía)

Explica la mamita que su Juli fue diagnosticado con una cardiopatía desde que nació en el Hospital de Alajuela. Tras nacer, el bebito fue trasladado al Hospital de Niños para que le realizaran un análisis más profundo porque el doctor que atendió al bebé identificó que se trataba de un problema del corazón complicado.

Lo primero que se le diagnosticó a Juli fue un soplo en el corazón. Los soplos cardíacos son unos soniditos, algo así como silbidos suavecitos que son producidos por un flujo de sangre acelerado y fuerte en el corazón.

Dos problemas

Los exámenes profundos en el Hospital de Niños confirmaron que Juli tiene dos problemas difíciles del corazón al mismo tiempo: estenosis pulmonar severa y levotransposición de las grandes arterias.

La estenosis pulmonar es un problema en la válvula pulmonar del corazón que provoca un bloqueo del paso de la sangre desde el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. En la levotransposición los dos ventrículos del corazón están invertidos.

Ambos problemas provocan que el corazón esté forzado y se agrande más de lo normal. En un corazón sano el ventrículo izquierdo es más fuerte que el derecho y se encarga de mandarle sangre a todo el cuerpo y el ventrículo derecho manda sangre más cerquita, como a los pulmones.

Doña Emily comenzó la campaña por su pequeñito el pasado mes de enero. (Cortesía)

Al estar al revés los ventrículos de Juli, el ventrículo más fuerte manda sangre cerquita y el menos fuerte tiene que fajarse duro para enviarle sangre a todo el cuerpo y no está hecho para trabajar tanto, por eso si no se trata a tiempo esta anomalía las consecuencias pueden ser muy graves.

“Lo que mi hijo necesita es lo que se conoce como cirugía de Doble Switch, con la cual se pondrá orden a las funciones del corazón. El pasado 12 de enero un doctor privado nos confirmó que ahorita Juli presenta una insuficiencia cardíaca y si se agrava puede parársele el corazón.

“En el Hospital de Niños ya me dijeron que en el país nunca se ha hecho esa operación y que no hay forma de hacérsela a Juli. El Hospital de Niños jamás valoró hacer el Doble Switch, eso lo tengo claro porque ya me lo explicaron”, asegura la mamá.

Bailarín

Cuando le preguntamos a la mamá cómo es Juli, lo primero que nos explica es que salió bien bailarín, la música en general lo vuelve loco, además, es comelón, le encanta el pan y las frutas.

Le gusta mucho jugar con carritos, sobre todo los carritos que hacen sonidos. No es tanto para patear bolitas, lo suyo es disfrutar los carritos a toda hora y cuando le ponen música, deja todo lo que está haciendo y se pone a menear la cadera.

“Juntos por el corazón de Julián”. Así se llama la campaña y todos podemos ayudar. (Cortesía)

La campaña

De acuerdo a la mamá, lo único que esperan de parte de la Caja Costarricense de Seguro Social es que la junta médica les confirme oficialmente que, definitivamente, en la Caja no le harán la operación a su hijo.

No está doña Emily esperando sentada sin hacer nada. Desde diciembre anterior se decidió con todas sus fuerzas a dar la gran lucha y gracias a un conocido que tiene en España, en la familia se pusieron en contacto con el Hospital de Barcelona para que analizaran si ahí le pueden operar a su Juli.

“El amigo llevó el caso al Hospital de Barcelona y lo primero que le dijeron fue que había grandes posibilidades de que sí le hicieran la operación a mi hijo. Lo que siguió fue correr para armarles a los españoles un documento bien completo del caso y lo enviamos.

“Recibí una llamada de España el pasado 25 de enero en la cual una doctora me aseguró que tras el análisis profundo del caso ellos le decían sí a la operación Doble Switch. Yo no cabía de contenta ese día porque me renació la esperanza”, reconoce doña Emily.

Tras aquella esperanzadora llamada comenzó la campaña “Juntos por el corazón de Julián” en enero pasado. La operación vale 80 mil euros (unos 45 millones de colones). En los 80 mil euros no se cuentan los gastos de tiquetes aéreos, hospedaje y alimentación para Juli y su mamá.

Doña Emily tiene otros dos hijos, Camilia de 14 años y Sofía de 10, si embargo, a la hora de viajar a España las dos menores se quedarían en Costa Rica con la abuela, doña Guiselle Castro.

Se ocupa ayuda de todo el país ya que son muchos millones de colones. Se pueden hacer donaciones por medio del SINPE móvil 6151-5804.

Además, se pueden hacer donaciones a dos cuentas del Banco Nacional, las cuales tienen el siguiente número IBAN: CR4401-5110-5200-1046-9018, en colones y la CR61015115320020089514, en dólares.