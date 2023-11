Niños de Obras del Espíritu Santo: “Los peluches viajarán por aire, mar y tierra”

“Los peluches viajarán por aire, mar y tierra, alegrando a niños de todo el país, eso me tiene muy contenta, de hecho, estoy esperando desde ya el mío. Desde los dos años, en Obras del Espíritu Santo me dan un regalito en Navidad, por eso amo la Navidad, porque ese regalito me hace muy feliz”.

En la foto, de izquierda a derecha, Steven Mercado, María Estrada y Evanny Segura, niños de Obras del Espíritu Santo. (Cortesía)

Esas palabras son de Evanny Segura Venegas, quien tiene 12 años y el pasado domingo 12 de noviembre ayudó a la Asociación Obras del Espíritu Santo a recoger los peluches que lanzaron los aficionados de Saprissa y el Municipal Pérez Zeledón antes del partido que los enfrentó por la fecha 20 del Apertura 2023.

Está en sexto grado en la escuela Ricardo Jiménez. Es vecina de Sagrada Familia y disfrutó demasiado ir a ayudar. Jamás imaginó que serían tantos. La asociación confirma que se recogieron 5.783 peluches.

La felicidad fue doble porque es supersaprissista y ese día su equipo goleó 4-0 al cuadro generaleño.

“El pasado sábado me confirmaron que iba para el Saprissa y me puse muy feliz porque fue mi primera vez en la Cueva. Me encantó todo, pero me dejó ilusionada la Ultra, porque nunca dejan de cantar y apoyar.

Evanny disfrutó mucho ayudar a recoger los peluches en el Saprissa. (Cortesía)

“Yo algo había escuchado de los peluches, pero no tenía idea que iban a tirarlos a la cancha y mucho menos que eran para Obras. Nunca imaginé tantísimos peluches. Deseaba estar debajo de esa lluvia para que me cayeran todos. A una se le alegra el corazón porque esas donaciones alegrarán a muchos niños.

“Cada peluche es una alegría”, asegura Evanny, quien cruza los dedos para que le toque uno de los Escandalosos (es una serie de dibujos animados del canal por cable Cartoon Networt. Trata de tres osos, Pardo, Panda y Polar, que luchan por encontrar su lugar en la sociedad).

Además, está muy feliz porque le fue puras tejas con la Prueba Estandarizada que hizo el Ministerio de Educación (MEP). “La realidad es que se debía leer muy bien cada pregunta porque en los mismos textos estaban las respuestas.

“La que más me costó fue mate y seguiré estudiando en el Colegio Superior de Señoritas. Cuando sea grande quiero ser bombera”, asegura.

Una canasta

María Gabriela Estrada Sánchez ya ganó el segundo grado de escuela, tiene 8 años, estudia en la escuela Omar Dengo de barrio Cuba.

María Gabriela quería como estar abajo de la lluvia de peluches con una canasta. (Cortesía)

“No sabía nada de los peluches, cuando comencé a ver que caían por montones deseaba cómo agarrar una canasta y salir corriendo a recogerlos todos. Me gustó más un peluche rosado de unicornio, ojalá me toque. Cuando sea grande quiero ser abogada”, contó.

Steven Mercado Vallecillo, también es alumno de sexto grado, en la escuela Omar Dengo.

Es vecino de Cristo Rey, nos asegura que ganó la Prueba Estandarizada del MEP y la que más le costó fue la de Estudios Sociales. Ya lo aceptaron en el Liceo de Costa Rica.

Steven jamás se imaginó que serían tantos peluches los que iban a tirar. (Cortesía)

Quiere meterse en la banda liceísta y tocar redoblante. Cuando sea grande quiere estudiar Criminología.

“Ya sabía (de los peluches), pero jamás me imaginé que la lluvia iba a ser de tantos, pensé que era poquitos los que iban a tirar.

“Cuando comenzaron a caer me alegré mucho porque sé lo que nos alegra cada regalito en Navidad. Me encantó uno de Bob Esponja y en verdad que ya me imagino esos peluches llegando a Talamanca, Puntarenas, la Isla de Chira, en fin, a todo el país”, dijo.

Alegrías nacionales e internacionales

El padre Sergio Valverde, presidente de la Asociación Obras del Espíritu Santo, nos confirmó que los peluches alegrarán a miles de niños en todo el país y viajarán por aire, mar y tierra.

El mismo lunes, ya los colaboradores de Obras del Espíritu Santo estaban empacando los 5.783 peluches. (Cortesía)

Será el próximo 17 de diciembre, a partir de las 9 de la mañana, que se realice la entrega de regalitos más grande que hace Obras. Es la número 23 y su nombre es “Fiesta de Navidad ¡Jesús: a tus niños los cuida tu iglesia”. Son 35 mil niños de todo el país, sobre todo de la Gran Área Metropolitana, que se reunirán en el estadio Nacional.

El martes 19 de diciembre será la fiesta navideña en el estadio Edgardo Baltodano Briceño de Liberia y ese mismo día una en el salón multiusos de Upala, Alajuela.

Para el miércoles 20 de diciembre le toca le turno a los niños del Pacífico, en el estadio Lito Pérez de Puntarenas y en la Isla de Chira (se llega en lancha).

Los niños del Atlántico disfrutarán el 22 diciembre en el estadio Juan Gobán y en lancha los regalitos llegarán a las Barras del Colorado y por aire (en helicóptero) se llegará, ese mismo día, a Alto Telire en Talamanca.

También Obras del Espíritu Santo alegrará niños de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, un grupo de Estados Unidos y Canadá.

La lluvia de peluches en la Cueva fue todo un éxito. Foto: Albert Marín

“Nos faltan todavía muchas cosas: jugos, comida y regalitos, porque en total alegraremos a 45 mil niños de todo el país. En fin, cualquier donación la agradecemos, pueden hacerla al SINPE móvil 8959-2020.

“Ahorita tenemos unos 15 mil regalitos, nos faltan 30 mil. Pedimos bolas de fútbol e implementos deportivos, ocupuamos que los niños hagan deporte, que se ejerciten”, pidió el padre Sergio.